即日起無限期三罷！　香港11間大專院校學生會發起「每日機場集會」

▲香港11間大專院校學生會聯合呼籲，每日下午1點到機場集會。（圖／翻攝臉書「香港演藝學院學生會」）



記者洪珮瑄／綜合報導

香港示威者昨（11）日發起「深水埗遊行」，許多地區爆發警民衝突導致多人受傷；其中，一名女性示威者遭警方用布袋彈射穿護目鏡，引發爭議。針對警方的無差別攻擊行為，除了香港醫護界發起罷工外，11間香港大專院校學生會也呼籲，即日起將舉行「無限期三罷」。

據《香港電台》報導，聯合聲明中指出，「香港人決不能再放任警察濫用暴力，呼籲市民即日起無限期三罷，直至濫權濫暴的警員受到法律制裁，及政府回應五大訴求為止。」此外，學界也向市民發起民間行動，從今日開始，每日下午1時到香港國際機場參與集會。

▲一名女性示威者昨日被橡膠子彈射穿護目鏡。（圖／路透）

11間大專院校的學生會聯合強調，法治的核心在於沒有任何人能夠凌駕法律，「港共政權連月來不斷譴責示威者破壞法治，但警察可濫權濫暴、不受法律制裁才是使法治崩壞的元兇，我們絕不可以向暴政低頭，天祐香港，暴政必亡。」

據悉，聯合發出聲明的學校包括香港大學學生會、香港演藝學院學生會、香港城市大學學生會、香港科技大學學生會、香港公開大學學生會、嶺南大學學生會、香港中文大學學生會、香港樹仁大學學生會、香港教育大學學生會、香港恒生大學學生會、香港浸會大學學生會等。

▼香港示威者再度上街抗議。（圖／路透）