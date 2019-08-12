斥港警無差別掃射示威者！　香港醫護界宣布12日發起「無限期罷工」

▲香港前線工作的醫護人員宣布，從12日開始「無限期罷工」。（圖／讀者授權提供，請勿隨意取用以免侵權）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港抗爭近2個月以來越演越烈，昨（11）日再度發起「深水埗遊行」，而警方為了清場，無差別攻擊現場人群，引起爭議。香港前線工作的醫護人員昨日也在臉書「2/8 醫護專職集會」發出聲明，譴責警方行為，並且宣布從12日開始，將發起「無限期罷工」。

香港醫護人員聯合發聲稱，從6/9至今，原本一場和平理性的示威活動已逐漸升級，而政府卻漠視民意，對多個組織及行業的訴求不聞不問，扭曲示威者行動，將一群追求和平的年輕人稱做「暴徒」，除此之外，還多次和黑社會合作，無差別攻擊市民，一旁的警察則多次視若無睹。

▲示威者發起深水埗遊行。（圖／路透）

聲明中也提到，從7/21的「元朗事件」開始，香港警察已經完全不顧人性，多次開槍驅散人群，或對已被制服的示威者拳打腳踢，甚至在警署濫用私刑、逮捕前線醫護人員、阻礙前線救援；不僅如此，警方事後更在急症室埋伏、扣押病人，妨礙受傷人士就醫。

▲一名女示威者昨日遭橡膠子彈射穿護目鏡。（圖／讀者授權提供，請勿隨意取用以免侵權）

另外，醫護人員表示，警察在多個地區圍捕，並且在住所、地鐵站、老人院及學校附近發射數量龐大的過期催淚彈，牽連沒有防護裝備的無辜市民，造成長期且不可逆轉的傷害，「種種種種，罄竹難書、泯滅人性。」

醫護人員譴責，直到昨日的「深水埗遊行」，警方的無差別拘捕、搜證，甚至假扮示威者，在太古站近距離開槍射向人群、葵芳站內施放催淚煙、開槍射擊女示威者，導致她眼睛嚴重損傷，手段惡劣；對此，政府冷漠地一味譴責示威者、拒絕溝通，「這完全是重演六四事件。」

最後，香港醫護人員正式宣布，「從8月12日起，將發起無限期罷工行動，直到政府及醫管局對我們及民間的5大訴求有所回應，直到人道救援精神被重視，直到所有市民（包括示威者）的生命安全受到保障為止。」

▲香港醫護人發起「無限期罷工」。（圖／翻攝臉書「2/8 醫護專職集會」）