車開5min後爆炸！愛妻跳窗逃生只救財物　他困死車內慘遭「烈火焚身」

▲一輛車在行駛途中突然自燃。（圖／翻攝自《揚子晚報》）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北省武漢市一位男司機和妻子因家屬過世，7日清晨帶上花圈等殯葬用品，開著一輛廂型車前往送葬，結果行駛中突然無故起火。更令人傻眼的是，妻子當時從後排的車窗成功逃生，卻急開後車廂想搶救物品，導致車輛隨後爆炸燃燒。老公隨後因車門鎖死無法逃生，被困火海只能絕望等死。

據《揚子晚報》報導，距離事故現場不足100米的武漢市消防救援支隊特勤二中隊的消防員看到起火後，立即出動消防車趕到現場將火撲滅，破開車門將被困司機救出並送醫院救治。

武漢市消防救援支隊特勤二中隊副中隊長卜向陽表示，「事發時我們剛剛在外處置完一起搶險救援事故，車輛正準備入庫，得知車起火的消息後，立即帶領消防員快速趕到現場，到現場後發現車後部的火勢很大、司機被困死車內。」

▲同車妻子車窗逃生後沒救老公，卻搶救物品。（圖／翻攝自《揚子晚報》）

事後，監控畫面顯示，坐在副駕駛的女子從後部車窗逃出，但沒有第一時間救人，而是打開後車廂，試圖搶救車內財物，反而導致車輛瞬間爆炸燃燒。

而且女子也沒有立刻報警求助，慌亂中只是不停地查找親友電話。與此同時，車內的老公卻被車門反鎖住後無法逃出，絕望被火海焚身，救出時已被嚴重燒傷，經過醫院診斷全身燒傷面積達60%。

劉姓老婆事後哭著委屈說，當時車開5分鐘後就突然自燃，「我也後悔不已，我是一個農村婦女沒見過什麼世面，起火後只想到快點滅火保住車子不被燒毀，現在很多人都在怪我，說應該第一時間去救人、撥打119報警，不是跑到車後去搶救貨物，更何況消防隊就在前面。」

▼車被燒的只剩下烏黑車架。（圖／翻攝自《揚子晚報》）