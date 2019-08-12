辣媽自家花園曬日光浴　警「出動直升機偷看」還拍她女兒穿比基尼

▲迪克森與孩子愜意享受日光浴，怎料成為噩夢。（示意圖／取自Pixabay）



記者丁維瑀／綜合報導

英國54歲辣媽迪克森（Tracy Dixon）有在自家花園做日光浴的習慣，她沒想到，一名警察竟偷偷出動直升機，拍攝她裸身親近大自然的畫面。目前她正控告警方侵犯她的隱私，要求賠償20萬英鎊（760萬元），她感到非常痛苦，因為警方沒有回應她到底被監視多少次。

《太陽報》報導，迪克森曾是拍攝性感照片的女模，她目前育有3名孩子，她沒想到的是，本該是人民保母的警察卻讓她心生恐懼。一段拍攝於2007年的影片可見，迪克森裸身躺在椅子上曬太陽，旁邊還有她2名穿著比基尼的女兒；她堅信，還有更多她私密的影像，但一直沒有得到明確回應。

警察帕格摩（Adrian Pogmore）承認4項罪名，他利用南約克郡（South Yorkshire）警方的直升機滿足自己的私欲，去年被判處1年徒刑。據了解，帕格摩非常喜歡這名母親。

迪克森得知警方的身分時，她相當害怕，對方曾與她一起在同所學校讀書，「現在我很畏懼，他一直在默默監視我，跟蹤我，而且跟蹤我長達好幾十年。」如今，她想要採取更進一步的法律行動，警局總是拒絕透露，到底她被拍攝的時間多久了，讓她身心痛苦。

帕格摩已被警局解僱。法官去年表示，帕格摩用了價值200萬英鎊的直升機，每小時的使用成本為1000英鎊，本該是用於發現犯罪行為，卻成為滿足自己的工具，「你不是在避免與偵查犯罪，你反而就在犯罪。」