女大生遭殺棄屍…日媒起底兇手「玩寶可夢的噁心宅」　與隨機殺人魔是同學

記者林瑩真／編譯

東京都葛飾區一名18歲的女大學生菊池捺未2018年11月失蹤，2019年1月31日被發現遺體，警方隨後逮捕嫌疑犯，是一名35歲失業男子廣瀨晃一。不過日本媒體《東京體育》卻將廣瀨晃一報導成一名「會玩寶可夢的噁心宅男」，引起社會關注。

綜合日媒報導，2018年11月時，菊池捺未透過網路認識廣瀨晃一，之後決定在某天下課，獨自前往茨城縣神栖市，相約與廣瀨晃一見面，不料2人見面後，菊池捺未卻在車上遭到廣瀨晃一殺害，隨後埋土棄屍。

此案隨著菊池捺未的屍體在2019年1月31日被找到，警方也追查線索，逮捕了廣瀨晃一。沒想到，警方同時也發現，廣瀨晃一竟與2008年「土浦連續殺傷事件」的隨機殺人魔是同學，當時該事件造成2死、7傷。

▼網友將廣瀨晃一與同年紀男明星作比較。

《東京體育》以斗大標題「噁心宅男的真面目」起底廣瀨晃一，內文指出，廣瀨晃一不是帥哥，還留著落魄武士的髮型，是一個會在深夜玩寶可夢GO的狂熱者，再再顯示噁心宅男的一面。

雖然《東京體育》的報導過於偏頗並帶有成見，引來一些網友批評，不過大部分網友也抨擊廣瀨晃一的外貌及舉止，「看不出來是35歲，53歲還差不多」、「跟JoJo的奇妙冒險的角色同名啊，真的是別鬧了」、「禿頭過頭也太噁心了吧，這種毀了被害者、被害者家屬還有自己家屬的人還不趕快被執行死刑」，另外也有網友猜測菊池捺未可能是打算援交，否則不太可能跟著廣瀨晃一走。