「南部連魚都是綠的」　洪秀柱：若重演換柱！國民黨直接崩盤

記者徐政璿／台北報導

經歷總統初選後，國民黨面臨整合難題，傳出若高雄市長韓國瑜民調持續下滑，不排除會重演2015年的「換柱事件」。對此，國民黨前主席洪秀柱強調，這次絕不可能重現「換柱」戲碼，還直言如果真發生如此情況，「國民黨就打包自己回去休息，直接崩盤！」

洪秀柱表示，南部「水裡的魚撈起來都是綠的」，要去挑戰是很艱苦的，但國民黨不可以不會打硬仗，也喊話黨內資深大老都應該像她一樣，把不分區的位置讓給年輕人，以作為培養人才的途徑。

洪秀柱表示，黨還是要趕快整合，整個國民黨態勢與目前氛圍讓她非常憂慮，心情不好，黨內很多人跟她是同樣的心情。

被問到如果韓國瑜氣勢持續起不來，是否有可能重現當年「換柱」情況？洪秀柱堅定回應「不可能！」如果真發生這樣的情況「國民黨就打包自己回去休息，直接崩盤」，上次換柱的結果並沒有換來好成績，有上次的教訓，今天如果還要像當年換柱一樣換韓，選舉「就崩盤了」，這次要再陣前換將完全不可能。

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