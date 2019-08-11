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擁抱最極致的暗黑美學！DIOR ULTRABLACK三款經典包款「黑化」

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如果你是那種每次買包，必定選擇黑色款式的人，或者你已經受不了市面上花花綠綠的各式各樣包款，這一個系列就是獻給愛黑色的你，DIOR ULTRABLACK系列三款經典包款「黑化」讓你擁抱最極致的暗黑美學！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

「我可以整整寫一本書來描繪關於黑色的一切。」

迪奧先生在他的著作《時尚小辭典》裡表達對黑色的註解宣言，現任創意總監 Maria Grazia Chiuri 於巴黎發表的 2019 秋冬高級訂製服系列，用純粹黑色的作品暗示重返源起的初衷。Maria Grazia Chiuri 承襲這份對黑色的迷戀，推出一系列 UltraBlack 配件系列極致霧黑小牛皮包款。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

深邃的黑色小牛皮以啞光表面處理，抹去一切多餘的反射光芒，連同金屬吊飾、鍊條、扣環使用三層上色達到與皮革一致如一體成形般的細緻。UltraBlack 配件系列在攝影師 Julien T. Hamon 的鏡頭下，一張張簡潔純淨的黑白影像或以人物展示，或如遺世獨立般靜列，呈現時空凝滯下的雋永優雅。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

Ultra Black 系列包含一系列代表品牌經典的配件款式，其中包含最初以巴黎與黑色為主題展開一系列關於顏色與城市的 Lady Dior 系列、強勢回歸伸展台的 Dior Saddle馬鞍包、以及Diorama鍊帶包。除此之外，各式小皮件皆推出 UltraBlack 極致霧黑款，其中方形馬鞍腰包是 7 月中旬首度上市的新品，既是包款，也是妝點整體造型的腰帶配件。黑色，終極、總結與重啟對時尚與世代流轉間全新的詮釋與想像。

※編輯：Travis Travie | 來源：Dior |

（完整文章請看VOGUE.com

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關鍵字：DIOR,包包,黑色,VogueTaiwan

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