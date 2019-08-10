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宴王祀王大典莊嚴再現　全台白龍庵如意增壽堂什家將傳承百年神藝

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▲台南市長黃偉哲到北區元和宮全台白龍庵參加「宴王祀王大典」，感謝陳欽明教練為保留正統將團文化的用心與堅持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲到北區元和宮全台白龍庵參加「宴王祀王大典」，感謝陳欽明教練為保留正統將團文化的用心與堅持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

睽違14年全台白龍庵如意增壽堂「宴王祀王大典」神藝再現！黃偉哲市長8月10日到北區元和宮全台白龍庵參加「宴王祀王大典」，感謝陳欽明教練為保留正統將團文化的用心與堅持，讓全台灣歷史最悠久的將團，也是唯一獲得國家文化薪傳獎的「白龍庵如意增壽堂什家將」再現風采，將百年將團藝團文化永續傳承。

黃偉哲市長表示，什家將的將團文化在傳統民俗儀式佔有一席之地，今日來到元和宮不但要恭祝五福大帝神威顯赫，更要祈求台南市的登革熱疫情能在神明的庇佑下早日退散。

陳欽明教練於1994年獲得教育部頒予「薪傳獎」的榮譽，「什家將」的操練嚴謹，且宣誓不得職業化，須侍奉主公才能扮相，在國內富有盛名，與一般職業家將團不同，多次獲邀出國表演，也曾獲李登輝總統召見，被視為是家將界最高榮譽。

▲台南市長黃偉哲到北區元和宮全台白龍庵參加「宴王祀王大典」，感謝陳欽明教練為保留正統將團文化的用心與堅持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全台白龍庵如意增壽堂什家將是目前台灣保有最早之家將紀錄的將團，於1904年即有照片紀錄，是全台灣歷史最悠久的將團，更是唯一獲得國家文化薪傳獎的將團。什家將依據古禮，在農曆7月10日的張部顯靈公張公爺聖誕出軍。

▲台南市長黃偉哲到北區元和宮全台白龍庵參加「宴王祀王大典」，感謝陳欽明教練為保留正統將團文化的用心與堅持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次「宴王祀王大典」凝結元和宮、爐主、將團三方的共識及資源，亦由好帝一食品贊助出團費用、民政局協助推動宗教寺廟優質化、文化局文資管理處補助藝陣團練經費，並聘請蔡坤洲導演拍攝記錄大典，完整將藝陣文化保存下來，集眾人之力讓具有百年歷史的珍貴文物包括成員名錄、服裝、刑具、法器、臉譜，能透過這次宴王祀王大典，在家將行館裡展示在民眾面前。

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