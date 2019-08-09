循環經濟可為當行！荷辦偕營建學者發表白皮書

▲荷蘭貿易暨投資辦事處與台灣營建研究院共同發表白皮書。（圖／荷蘭貿易暨投資辦事處提供）

記者蔣婕妤／台北報導

荷蘭貿易暨投資辦事處與台灣營建研究院，8日共同發表白皮書，以台中花博荷蘭館的經驗，證明零廢棄物、重覆使用建材的循環營建，在台灣確實可行，同時呼籲政府除了帶頭改變採購，也要管理既有建築和未來營造，規劃建材記錄平台與認證制度，並推動新的商業模式、鼓勵跨界合作。

荷蘭辦事處去年在台中花博打造全台第一、也是全球率先獲得英國標準協會（BSI）查證的循環建築，證明台灣推行循環營建的環境與時機已經成熟，並非空談。除了以鎖固代替焊接、榫接代替釘合，讓總重31公噸的鋼材、5噸的舊木材與環保木材可重覆使用，也落實以租代買的模式，租借昕諾飛（Signify）燈具、太陽能板、氣動梭電梯與植栽等，全數歸還或移轉續用。

荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich）表示，7月29日是今年的「地球超載日」，代表人類已耗盡自然一整年的資源配額，原物料使用與廢棄物減量，勢在必行。而營建產業每年消耗全球40%的能源以及原物料，更造成25%到40%的廢棄物，是荷蘭政府推行循環經濟的重點，也是最容易收到效果的領域。

紀維德指出，荷蘭館締造世界第一、實現「台版循環建築」，一年多的過程卻也充滿挑戰，因此與台灣營建研究院合作，記錄分析荷蘭館的經驗，集結世界案例成實用的參考手冊。他建議政府率先透過公共建設與採購，開啟循環營建在台發展，包括採用模組化建材、認證舊建材合法重覆使用，也推行使用與世界接軌的平臺記錄建材，除了可顯示循環比例、互相激勵，更方便舊建材交易。

台灣營建研究院院長呂良正進一步說明政府的角色，建議成立園區提供倉儲與維修空間，協助業者邁向租賃服務。另外，他也提到政府應建立類似綠建築的評鑑制度、計算建築物循環程度，作為銀行獎勵融資、買家購屋的依據，並針對臨時建物等低循環度建築，預先課稅或加以限制。他也表示，荷辦集結台、荷超過40個不同單位、落實循環營建，而台灣也應該推動跨界合作，激發新技術、促進建材再使用。

行政院政務委員龔明鑫表示，推動循環營建是跨部會工作，需要整體產業共同參與，他也期待荷辦白皮書，能引導營建業邁向循環經濟。