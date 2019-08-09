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護理師遲到7分鐘扣薪120元！勞工局開罰2萬　康復之家冤喊：這是內部懲罰金

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▲醫院（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲一間康復之家因護理師遲到7分鐘扣工資120元，被勞工局依法開罰。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄市勞工局2018年勞動檢查時發現，一間康復之家竟因一名護理師遲到7分鐘，就扣了120元薪資，認為高於勞工缺勤可扣減之比例依法舉發，並裁罰康復之家2萬元罰鍰，公布業者名稱。對此，業者不服提起行政訴訟，但高雄高等行政法院認為勞工局處分適當，判業者敗訴。可上訴。

根據判決書，高雄市勞工局2018年5月1日對康復之家實施勞動檢查，發現一名洪姓護理師同年1月6日遲到7分鐘，工資遭扣120元，認為康復之家扣薪高於勞工缺勤可扣減的比例，有工資未全額給付的情況，隨即在同年6月15日依法舉發。

雖然康復之家在9天後便提出書面意見，但勞工局經調查後，仍認定康復之家違反勞動基準法的事實明確，裁罰康復之家2萬元罰鍰，並公布名稱；康復之家不服，先是提起訴願，但遭到駁回，轉向高雄高等行政法院提起行政訴訟。

康復之家辯稱，對護理師罰款的120元由2部分組成，一是因遲到照比例扣除薪資19元，二則是按照康復之家內部管理辦法所祭出的懲罰金101元，強調並無違法。

高雄市勞工局則指出，即使雇主與勞工另有約定遲到扣款規則，仍應該遵循勞務給付與工資應呈現比例關係的最低標準，逾越比例的部分，依法應屬無效。

法院審理後認為，遲到扣薪屬於金錢性質的企業懲戒措施，但關於賠償的計算跟數額決定，不得由雇主單方面決定，且工資扣減不得違反工資全額給付的原則，認為勞工局開罰有理，判康復之家敗訴。

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