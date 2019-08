台灣免緊張！CNN：利奇馬風力「降級」　未來12小時須嚴防暴雨

▲中央氣象局9日上午公布利奇馬預測路徑。(圖/翻攝自中央氣象局)



記者張方瑀/綜合報導

CNN報導指出,強颱利奇馬8日經過日本琉球群島後,短暫增強為超級颱風(super typhoon),儘管在轉向後威力逐漸減弱,但風力仍可達每小時220公里,相當於四級颶風,周圍區域不可掉以輕心。CNN指出,未來12小時內台灣也會受到暴風襲擊,不過利奇馬的風力將減弱,僅須嚴防暴雨帶來的威脅,估計在台灣山區的降雨量可達數百毫米。目前受到最嚴重影響的屬於日本琉球群島,尤其距離颱風中心點相當近的宮古島。

CNN表示,利奇馬已逐漸向北移動,影響範圍涵蓋日本、中國與台灣,並引述台灣中央氣象局訊息指出,基隆、宜蘭、雙北及花蓮等五個縣市居民,必須嚴防暴雨。根據氣象局最新8時30分颱風警報,已將花蓮地區解除陸警,預計下一報強度也將轉中颱,台中、苗栗地區可望陸續脫離暴風圈。

With powerful winds of 220 kph (134 mph), the storm is no longer 'super' but it is still very strong — the equivalent of a Category 4 hurricane https://t.co/UADoIiwtpm