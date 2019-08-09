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台灣免緊張！CNN：利奇馬風力「降級」　未來12小時須嚴防暴雨

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▲▼9日0800利奇馬預測路徑。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲中央氣象局9日上午公布利奇馬預測路徑。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者張方瑀／綜合報導

CNN報導指出，強颱利奇馬8日經過日本琉球群島後，短暫增強為超級颱風（super typhoon），儘管在轉向後威力逐漸減弱，但風力仍可達每小時220公里，相當於四級颶風，周圍區域不可掉以輕心。CNN指出，未來12小時內台灣也會受到暴風襲擊，不過利奇馬的風力將減弱，僅須嚴防暴雨帶來的威脅，估計在台灣山區的降雨量可達數百毫米。目前受到最嚴重影響的屬於日本琉球群島，尤其距離颱風中心點相當近的宮古島。

CNN表示，利奇馬已逐漸向北移動，影響範圍涵蓋日本、中國與台灣，並引述台灣中央氣象局訊息指出，基隆、宜蘭、雙北及花蓮等五個縣市居民，必須嚴防暴雨。根據氣象局最新8時30分颱風警報，已將花蓮地區解除陸警，預計下一報強度也將轉中颱，台中、苗栗地區可望陸續脫離暴風圈。

另外日本氣象廳則對琉球群島發布巨浪、雷擊與風暴警告，並對宮古島、石垣島發出疏散通知，島上共10萬居民撤離。日本放送協會（NHK）報導，儘管利奇馬目前已逐漸遠離琉球群島南部，但沖繩、宮古島仍在颳強風，已傳出4人受傷，約有1.5萬戶民宅停電。根據日本氣象廳最新預報，利奇馬以每小時30公里的速度朝西北方向移動。

目前利奇馬將繼續向北移動，影響中國東部地區，包含上海在內，降雨量將達到200毫米，有可能在周末帶來淹水災情。福建、江蘇、上海等7個受影響省分，都已發布預警，並啟動防洪應變措施。

距離亞洲去年9月也曾受到超級颱風「山竹」侵襲，當時影響範圍包含台灣、中國、香港與菲律賓，疏散數百萬居民，共造成54人死亡。CNN強調，日本與台灣的防颱措施都做得很好，都能抵禦一般強度的風暴。

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關鍵字：利奇馬,颱風,預測

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