太魯閣國家公園管理處《經典20》攝影展　跨越20年的壯遊

▲慈濟基金會、經典雜誌及太管處共同舉辦《經典20》攝影展，即日起於太魯閣遊客中心地下樓特展室開展。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由慈濟基金會、經典雜誌、太魯閣國家公園管理處共同舉辦《經典20》攝影展，即日起於太魯閣遊客中心地下樓特展室開展，內容含括經典雜誌創刊20年來報導的精彩主題，共分為「發現」、「探索」、「人文」及「關懷」4大系列。

《經典》走過20年，引領讀者，發現知識版圖上猶存的未知，動輒以長達1年、2年甚至3年的時間，陸續完成了《西域記風塵》、《鄭和下西洋》、《台灣外來種》及《我們姓台灣》等大型專題製作。探索史前與當代歷史、世界分合的國度，投入《發現南島》、《考古台灣》、《台灣脈動》、《山國誌》及《唐風綢繆》等報導。

▲攝影展內容包含經典雜誌創刊20年來報導的精彩主題，分為「發現」、「探索」、「人文」及「關懷」4大系列。

不管是西方或東方社會裡，從創作「壯遊」一詩的杜甫，西天取經的唐玄奘與七下西洋的明鄭和，乃至哥倫布與馬可波羅，皆存在著壯遊的傳統。

所謂的Grand Tour，必然同時是地理上的移動與心靈上的追求，更重要的是要有高度集中的意志、妥善的計畫及長期的堅持。《經典》走過20年，在一次次有關社區營造、食品安全、環境保護與自然生態的不間斷報導中，貫穿其中的是不變的人文關懷。

太管處表示，慈濟基金會希望透過《經典20》攝影展來和地方民眾分享經典雜誌20年來所製作過的各個精彩專題報導，也期望透過攝影展的呈現，讓觀賞者隨著影像鏡頭前往世界各國取經，在別人的故事中，看見自己的價值。

《經典20》攝影展，即日起至9月9日止，每日上午8點30分至下午4點30分，於太管處遊客中心地下樓特展室展出，歡迎有興趣的民眾踴躍前往看展。