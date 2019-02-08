手做「環保範本書」教分類！　內湖婆婆當志工25年：是使命

▲高阿嬤雖然不識字，卻憑著熱愛，成為環保專家。（圖／慈濟提供，下同）

生活中心／台北報導

家住台北市內湖區84歲的環保志工高阿葉，幾乎天天到慈濟內湖環保教育站做環保，雖然不識字，卻是塑膠區的塑膠袋分類「專家」。由於塑膠袋的材質種類多，但是一般民眾卻不知道，她便將各類塑膠袋依不同材質進一步分類後，一一黏貼成冊，這個範本成為無聲說法的最佳環保教育推廣，希望每一位來到環保站的人，不但能做環保還能「學有所成」。

「日日做環保、天天沒煩惱」的高阿葉，堅持要做環保後才參加歲末祝福，因為一日不做環保，內心就會多一分擔憂。阿嬤家住東湖，早年都是用走路約20分鐘到慈濟內湖園區環保教育站，後來她想想，坐公車早點到可以多做20分鐘環保，就每天搭公車來了。

阿嬤回去的時候還會沿路翻開公共垃圾桶，塑膠袋、瓶罐蒐集到隨身攜帶的環保袋內，往往剛回到家，沒一下子雙手又提了好幾袋，阿嬤總說，「少一個垃圾就能減少污染，空氣乾淨。」在環保站主要協助塑膠區的塑膠袋分類，但她發現，「來做環保的人，做了就忘記，再來還是忘記，這是什麼、那是什麼，跟他們講過回去還是會忘記。」本來一直做都沒想到，經過其他志工提醒，心生智慧，把這些塑膠袋整理、分類好，做成一本範本，有人需要就送出。

曾有國外的參訪團來內湖環保教育站參訪，認同慈濟環保理念，回國要教人一起做，阿葉就幫她們做成一本資料夾，「這個就是PVC，這是PE白，這個PE花，那種是PP白！」阿嬤可不是在念繞口令，她說的就是塑膠袋的各類材質，她坐在小板凳，身邊五、六個大塑膠袋，手腳俐落快速的分類，看起來都是塑膠類，但不識字的阿葉，因為熟能生巧，只要摸一下就知道何種材質。

高阿葉高齡84歲，人生中25個年頭都投入環保中，幾乎是風雨無阻、全年無休，除夕過年都在做回收，當人手不夠，也能跟著環保車去載回收物。阿嬤常說，做環保沒有挑日子，日日都是環保日，做環保是一種生活習慣的養成，年老了還能為地球環境付出，深感自己的環保使命，不但要一直做下去，還要不斷向大家推廣環保。

▲「這個就是PVC，這是PE白，這個PE花，那種是PP白！」是高阿嬤的分類口訣。