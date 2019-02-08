　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手做「環保範本書」教分類！　內湖婆婆當志工25年：是使命

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高阿嬤雖然不識字，卻仍堅持手做塑膠袋範本，將環保觀念帶給更多人。（圖／慈濟提供）

▲高阿嬤雖然不識字，卻憑著熱愛，成為環保專家。（圖／慈濟提供，下同）

生活中心／台北報導

家住台北市內湖區84歲的環保志工高阿葉，幾乎天天到慈濟內湖環保教育站做環保，雖然不識字，卻是塑膠區的塑膠袋分類「專家」。由於塑膠袋的材質種類多，但是一般民眾卻不知道，她便將各類塑膠袋依不同材質進一步分類後，一一黏貼成冊，這個範本成為無聲說法的最佳環保教育推廣，希望每一位來到環保站的人，不但能做環保還能「學有所成」。

「日日做環保、天天沒煩惱」的高阿葉，堅持要做環保後才參加歲末祝福，因為一日不做環保，內心就會多一分擔憂。阿嬤家住東湖，早年都是用走路約20分鐘到慈濟內湖園區環保教育站，後來她想想，坐公車早點到可以多做20分鐘環保，就每天搭公車來了。

阿嬤回去的時候還會沿路翻開公共垃圾桶，塑膠袋、瓶罐蒐集到隨身攜帶的環保袋內，往往剛回到家，沒一下子雙手又提了好幾袋，阿嬤總說，「少一個垃圾就能減少污染，空氣乾淨。」在環保站主要協助塑膠區的塑膠袋分類，但她發現，「來做環保的人，做了就忘記，再來還是忘記，這是什麼、那是什麼，跟他們講過回去還是會忘記。」本來一直做都沒想到，經過其他志工提醒，心生智慧，把這些塑膠袋整理、分類好，做成一本範本，有人需要就送出。

曾有國外的參訪團來內湖環保教育站參訪，認同慈濟環保理念，回國要教人一起做，阿葉就幫她們做成一本資料夾，「這個就是PVC，這是PE白，這個PE花，那種是PP白！」阿嬤可不是在念繞口令，她說的就是塑膠袋的各類材質，她坐在小板凳，身邊五、六個大塑膠袋，手腳俐落快速的分類，看起來都是塑膠類，但不識字的阿葉，因為熟能生巧，只要摸一下就知道何種材質。

高阿葉高齡84歲，人生中25個年頭都投入環保中，幾乎是風雨無阻、全年無休，除夕過年都在做回收，當人手不夠，也能跟著環保車去載回收物。阿嬤常說，做環保沒有挑日子，日日都是環保日，做環保是一種生活習慣的養成，年老了還能為地球環境付出，深感自己的環保使命，不但要一直做下去，還要不斷向大家推廣環保。

▲▼「這個就是PVC，這是PE白，這個PE花，那種是PP白！」這是高阿嬤的塑料分類口訣。（圖／慈濟提供）

▲「這個就是PVC，這是PE白，這個PE花，那種是PP白！」是高阿嬤的分類口訣。

ET快訊
好市多必買「4大天王+超值神物」曝光！網讚：繼續繳會費
即／費玉清《晚安曲》慘哭1分鐘！「封麥演唱會」中斷跑下台
大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北蘆洲
初四大樂透「頭獎2.1億」號碼出爐！145組大紅包等你兌

關鍵字：高阿葉,環保志工,塑膠袋分類,範本,東湖,慈濟基金會,愛心雲,公益

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

很累但硬撐「多看一集」　可能是「晚睡強迫症」！

大年初五迎財神！轉運撇步必看　開門開窗+凌晨3點最合適

手做「環保範本書」教分類！　內湖婆婆當志工25年：是使命

經營自己名聲不要什麼都顧　掌握3個重要項目得分就好

靠洗臉就能變漂亮！　食藥署：關鍵因素是水溫

團圓≠臉圓！營養師傳授「越吃越瘦聚餐法」　3招曝網驚太神

房間太髒也會影響睡眠？揪出10大「害你不得好睡」的元兇！

短命+外表看來較老　獼猴實驗：「限制熱量」是最強美容術

過年全台瘋彩券！但你知道「刮刮樂」、「槓龜」英文怎麼說嗎？

【瑪法達談星】02.06~02.12　難得全數星象都「正向吉兆」

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

為了做自己！辭職當街拍攝影師　「完成夢想...是一件很奢侈的事」

鍛鍊核心肌群保護脊椎！　學會3招運動法在家隨時練

華航機師來真的！交檢定證 = 罷工　松山已收超過20份 結束時間看資方

怒控華航「最硬斗董座」違法亂紀！　空服員工會聲援罷工：何煖軒下台

太累！才剛執勤完就趕來挺罷工　華航機師突倒地「我剛睡著」

很累但硬撐「多看一集」　可能是「晚睡強迫症」！

大年初五迎財神！轉運撇步必看　開門開窗+凌晨3點最合適

手做「環保範本書」教分類！　內湖婆婆當志工25年：是使命

經營自己名聲不要什麼都顧　掌握3個重要項目得分就好

靠洗臉就能變漂亮！　食藥署：關鍵因素是水溫

團圓≠臉圓！營養師傳授「越吃越瘦聚餐法」　3招曝網驚太神

房間太髒也會影響睡眠？揪出10大「害你不得好睡」的元兇！

短命+外表看來較老　獼猴實驗：「限制熱量」是最強美容術

過年全台瘋彩券！但你知道「刮刮樂」、「槓龜」英文怎麼說嗎？

【瑪法達談星】02.06~02.12　難得全數星象都「正向吉兆」

懷念！10年前「蒸的大亨堡」無敵好吃　網淚憶：吃起來有澎鬆感

設有無人炮塔　俄T-14「阿瑪塔」坦克研發完畢今年開始檢測

獨／680萬再入住永和　RUBY：有美食之外、人情味更美

地獄朝鮮！　韓國財團經濟體釀88世代「七棄」悲歌

SBL明星賽／本土洋將威力依舊　蔡文誠紮實出擊

SBL明星賽／最大咖洋將梅奧　神射領銜白武士飆分

福斯「金龜車沙灘電動版」預告曝光　日內瓦車展亮相

「後詹皇時代」　東區列強軍備競賽爭東冠

嚴重大傷復原路漫長　星海哥需要多點時間適應

全球最高薪女CEO年賺105億　靠Bet365賺鈔票疊起來可超越101

生活熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有..

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死..

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視..

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

女大生回兩句話　詐騙集團傻住：..

通水管被收8700元　網：通1..

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

同居男每天內射　傻妹哭沒懷孕

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

曾放送裸美照　無敵小恩恩爆與有..

湯勺抖一下！肉比麵多2人對看笑..

正確拜財神5步驟...財運滾滾..

有房有車！185男相親交往最多..

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險..

更多熱門

相關新聞

婦年初一金手鍊不見　清潔員蹲垃圾堆翻找

粉專「臺鐵高雄站」6日貼出一則影片，大年初一一名搭乘自強號在高雄站下車的女性新住民金手鍊遺失，急得在站內奔跑大哭、求助人員協助，最後終於找回金項鍊；事後才發現，原來清潔人員聽到婦人求助，立刻在一旁默默倒出整理好的垃圾、並從中翻找，整段畫面讓人看了心暖。

高嘉瑜大推「內湖櫻花季」走春

向警義消致敬　他們除夕不能陪家人吃年夜飯　

女大生手機不見　派出所長暖幫付車資取回

竹北97歲爺「凍僵手寫春聯」網噴淚

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

國小生考試填玖壹壹神曲！網讚有聲音

好市多必買四天王還有最超值神物

「比展榮更像雙胞胎」他神撞臉展瑞！

快訊／謝和弦「入院治療」通告全暫停！

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

初四悲歌！普悠瑪經烏日站發生死傷事故

清皇帝極樂姿勢曝光！「行房限時30分鐘」

Sandy年夜飯合照阿公阿嬤

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

《跑男7》爆大換血！4人退出「加入2韓團偶像」

妹遇火災逃生！爸竟吐「超酸歧視」

即／初四大樂透號碼出爐！145組大紅包等你兌

足球巧克力真名曝光　網友好驚訝

小偷摸黑上床戰　人妻：比老公久

即／大樂透一人獨得2.04億元！初四獎落新北蘆洲

更多

最夯影音

更多

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

曾之喬19歲憂鬱纏身！失眠5年　曝6年「零代言」想退演藝圈

男友拍照被罵爛爆氣走人「鼓勵代替責罵」才有好照片

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

與伴侶爭吵、生活被瑣事填滿　新手媽記錄女人產後心路歷程

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面