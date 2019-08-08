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超狂老爸用文言文改寫《神隱少女》　7000多字藏愛女洋蔥

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▲王爸爸改寫《神隱少女》文言文版。（圖／翻攝自微博／我們1班王悅微）

▲王爸爸改寫《神隱少女》文言文版。（圖／翻攝自微博／我們1班王悅微）

實習記者范芷菱／綜合報導

宮崎駿動畫《神隱少女》（中國譯：千與千尋）今年6月21日在大陸上映，吸引許多粉絲前往電影院觀看。寧波一位王爸爸為了激發女兒對文言文的興趣，便花了20多天把整部動畫寫成了7000餘字的文言文版本。內文不僅運用大量的生僻字，也同時包含現今流行的用語，讓小學的女兒沉浸在古文的世界裡。

▲▼《神隱少女》千尋配音女星柊瑠美結婚。（圖／翻攝自日網）

▲《神隱少女》是父女倆最愛的動畫片。（圖／翻攝自日網）

據《錢江晚報》報導，王爸爸原本是一位紅酒銷售員，也是一名業餘的文學愛好者，這一次之所以會改寫文言文版本，全都是因為要升小學6年級的女兒，「《千與千尋》是我和女兒最愛看的一部動畫，一起看過10多次，很多台詞都能背下來。」如今動畫正式在大陸上映，又帶女兒看了一次，「突然想到，既然她這麼喜歡，為何不將《千與千尋》改寫成文言文。」花了20多天的時間，終於完成超過7000字的文言文版本。

▲王爸爸改寫《神隱少女》文言文版。（圖／翻攝自微博／我們1班王悅微）

▲文中大量運用生僻字。（圖／翻攝自微博／我們1班王悅微，下同）

這篇文言文版的《千與千尋》總共借鑒了3部名著，文章的整體風格類似《聊齋誌異》，開頭和結尾的部分則是模仿《桃花源記》，同時還增加了以《岳陽樓記》為背景的自序。王爸爸表示，「文章內用了許多生僻字，但對於看過動畫的小孩來說，並不難去理解。」

由於他的工作很忙，所以只能利用晚上的時間，寫2、3個小時才休息，如果順利的話一次能寫出4、500字，在他看來，全篇最難用古文描寫的就是腐爛神出場的場景，「這裡的細節非常豐富，所有妖怪的動作、表情都非常的細緻。除此之外，還需要描繪出千尋的智慧與勇敢。」光是這幾百字的敘述，就花了3個晚上的時間琢磨，反覆修改了幾十次。

▲王爸爸改寫《神隱少女》文言文版。（圖／翻攝自微博／我們1班王悅微）

▲以圖案代替文字，增加趣味性。

王爸爸透露，「生僻字詞以及句子都沒有加上批註，要是她遇到不懂的地方就需要自己查字典、資料。如果真的無法理解了，我才會解釋。」除了運用生僻字，文章還採用了多幽默詼諧的表達方式，像是「聊齋主人」寫成「聊齋主銀」，又或是「青蛙」直接用小圖案來代替。

▲王爸爸改寫《神隱少女》文言文版。（圖／翻攝自微博／我們1班王悅微）

▲女兒也寫了一篇300字的文言文《夏》。

其實這篇文言文寫到3000多字時，王爸爸就已經想放棄了，但是每次女兒的好奇心都給他很大的鼓勵，於是才繼續創作下去。在女兒接到文章的一剎那，馬上就拿字典一邊查一邊閱讀，爸爸表示，「她看了我的文章後，也生出想要寫古文的欲望。最後寫了一篇大約300字的《夏》。」雖然沒有刻意要求孩子看書，但是讓她喜歡古文的最好的方式就是寫給她看！

《聊齋誌異．荻野千尋》部分內文：

前言：

慶曆四年春，滕子京謫守巴陵郡。越明年，政通人和，百廢俱興，乃重修岳陽樓。有匠者，今失其姓名，於樓中得聊齋主銀手稿。字跡多污濁，蟲蠹處亦極多。餘乃以藉唄籌重金購得，秉燭而閱，度聊齋主銀意旨，凡披閱x年，增刪y次，始成。（東鄰王叟自序慶曆三年春）

腐爛神出場：

客轟然入池，如倒泥山，穢濘四溢，頃之沒脛。樓上觀者罔不掩鼻，幾欲嘔吐。獨尋意甚決，不憚其苦，攘臂祛衣，於濘淖中奮力跋涉，乃啟壁上小扉，遞木牒，以引浴湯。蓋木牒遞於鍋爐爺爺，渠即給湯也。

結尾：

異史氏曰：“子曰'歲寒，然後知松柏之後凋也。'荻野千尋，荏弱甚而。方其猝罹劇變時，先倉皇奔走，繼向隅而泣，何其恇怯。卒能浩然而銳身自任者，何哉？當仁不讓也。而囊空如洗，訥於言辭，終為湯屋芸芸逐利者所愛戴，順而多助者，信、義、禮之所致也。及其出父母於水火而登荏席者，則孝、智、勇之所致也。

或曰'仁者無敵'。鬼神之藪，理固如此。而人間此理通無耶？餘之惑，猶甚於太史公也。”

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關鍵字：宮崎駿,神隱少女,文言文

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