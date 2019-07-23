外企紛紛「逃離」中國　工信部：正常行為，沒必要大驚小怪

外資工廠近年來紛紛逃離大陸。（圖／免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

外資工廠近年來紛紛逃離大陸，引發了外界對大陸投資環境變差的擔心。工業和信息化部副部長辛國斌23日回應，企業正常經營行為，符合產業發展的客觀規律，「資本向低成本地區流動是客觀規律，沒有必要大驚小怪。」他強調，「中國擁有龐大的國內市場，尤其是新技術應用等新優勢，依然是世界上最有魅力的投資熱土。」

大陸國務院新聞辦公室今早舉行「上半年工業通信業發展情況」記者會。辛國斌表示，受到市場成本等因素的影響，部分外資企業撤出大陸市場，甚至包括大陸一些勞動密集型產業也在尋求新的投資發展機會，「目前製造業外遷規模不大，基本還是中低端企業為主，對中國經濟增長等方面的影響總體可控。」

他還以廣東為例，「廣東2018年共有588家外商調整產業佈局，遷到了泰國、馬來西亞、越南等地，僅占廣東全省總數的1.44%；同期外國投資企業淨增了1918家，包括富士康等高端製造業相繼在廣東落戶。」

辛國斌說，大陸2008年以來利用外資一直位於全球前3位，連續25年位於發展中國家首位，利用外資的結構也在不斷優化，「在2018年全球外國直接投資下降了40%的背景下，中國製造業實際使用外資增長了23%；我國高技術製造業今年上半年實際使用外資年增率增長了13.4%，資訊服務業增長了68.1%，成績相當靚麗。」

他強調，「最近也有報導說，因為各種原因，外資企業紛紛流回中國，這也可以說明中國仍是最具競爭力的投資目的地之一。」