NEC「載客」無人機試飛成功！3公尺高處停留1分鐘

▲日本電氣（NEC）周一（5日）在日本千葉首度公開進行大型無人機試飛。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

愈來愈多企業開始投入飛行車的研發，日本電氣（NEC）周一（5日）在日本千葉首度公開進行大型無人機試飛，並成功在空中停留近1分鐘。NEC認為，這是開發飛行汽車管理系統的第一步。

NEC周一在日本千葉進行大型無人機試飛，據路透報導，該大型無人機由電池驅動，尺寸為3.9m×3.7m×1.3m，相當於一輛自駕車，重量達150公斤，並配備4個水平螺旋槳。試飛當日，無人機並無載客，該大型無人機垂直起飛並在3公尺高處停留數10秒後垂直落地。

該機款機身主要由年輕技術人員團體Cartivator負責，而NEC則計劃與豐田汽車等其他贊助企業一道支援該團體的機身開發，並收集了運行動作的相關數據。據彭博報導，NEC的合作夥伴Cartivator目標在2026年開始量產無人飛行車產品。共同社引述NEC高管說法，該公司的終極目標並非製造「飛行車」本身，而是「開發管理基礎」，包括交通管制、無線通訊及網路安全等。

路透指出，日本政府計畫在2023年開始實現飛行車商用，從貨物運輸開始，並在未來10年內實現載人服務。