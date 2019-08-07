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台東縣稻米競賽7日台東地區農會開跑　

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▲台東縣各區稻米比賽7日由台東地區農會率先先開跑。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣各區稻米比賽7日由台東地區農會率先先開跑。（圖／記者楊均典翻攝

記者楊均典／台東報導

台東縣各區稻米比賽活動，7日由台東地區農會「埤南米」率先登場，台東縣長饒慶鈴表示，台東地區農會為全縣第3大稻米區，在地區農的努力之下不斷提升品質，已經晉升到全國比賽米的等級，尤其今年的冠軍得主尤金樑拿下將近88分的高分，預祝他可以拿下全國賽的好成績，為「埤南米」爭光！

台東縣府農業處表示，全縣各區的稻米比賽，由台東地區農會率先展開，關山鎮農會、長濱鄉農會及池上鄉農會則將陸續舉行比賽，各區的優勝者將分別代表該農會參加全國性的稻米競賽，以生長的狀況看來，今年稻米的品質相當優質，可望為台東拿下好成績。

台東地區農會總幹事李建通指出，與農民並肩作戰多年，不斷為埤南米商標正名、打出品牌，就是希望為大台東地區的稻農爭取市場能見度，進而提高農民收益。從這幾年的競賽中，看到比賽分數逐年提高，這就是給農民及農會最大的鼓勵，以及前進的動力。

競賽成績結果出爐，第1名是來自豐源里的尤金樑、第2名建農里的曹洪福、第3名豐源里的郭政男，優勝依序為張世勉、陳孝餘、林全彥、李明家、羅文英、汪健德、賴文生。縣府農業處長許瑞貴特別代表饒慶鈴縣長為尤金樑等前三名頒贈匾額，並說，大家成績都非常優異，差距極小，歡迎明年再來一拚高下。

▲台東縣各區稻米比賽7日由台東地區農會率先先開跑，冠軍由尤金樑拿下。（圖／記者楊均典翻攝）

▲台東縣各區稻米比賽7日由台東地區農會率先先開跑，冠軍由尤金樑拿下。（圖／記者楊均典翻攝）

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關鍵字：埤南米

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