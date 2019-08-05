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陸客不來了！林佳龍曝因應做法　「再鬆綁越南、印尼來台規定」

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▲▼民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會,交通部長林佳龍。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部長林佳龍上午出席民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

大陸官方日前發布禁令限制陸客來台自由行，交通部長林佳龍5日受訪時表示，台灣是地球村一員，歡迎陸客來台，但不會受限於它，陸客來台觀光效益已逐年遞減，從2014年比例高達4成，到去年已經降到2成4，這對台灣整個國際觀光客來源多元化是健康發展，後續也會積極爭取更多國際旅客來台，包含擴大鬆綁越南、印尼來台規定。

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▲▼交通部長林佳龍談陸客不來台灣。（圖／記者宋良義攝）

▲林佳龍談陸客不來台灣，強調已經做好準備。（圖／記者宋良義攝）

交通部長林佳龍上午出席民進黨、台灣基進聯合推薦陳柏惟前進台中記者會接受媒體聯訪。針對8月陸客來台限縮議題，他說，中國不只對台灣這樣操作，也曾對韓國、日本進行陸客限縮，台灣人站在第一線，歡迎陸客來台，但不會因此依賴，這樣才是發展觀光的長久之計。

▲▼陸客,陸客來台,陸客團,陸客旅遊,觀光團,觀光客。（圖／記者張一中攝）

▲大陸8月1日起暫停陸客來台自由行，下一步將對團體旅客進行限縮。（圖／記者張一中攝）

林佳龍說，陸客來台觀光效益已逐年遞減，從2014年比例高達4成，到去年已經降到2成4，這對國際觀光客來源多元化是健康發展。

林佳龍也強調，政府已經做好因應對策，包含擴大國旅，提出36億秋冬遊補助，預期會創造260多億以上效益；另一方面也同時爭取更多國際旅客來台，包含簽證鬆綁、擴大免簽國家範圍、簡便所有入境程序等等，將會一波波對外宣布。

目前來台國際旅客主要集中在日韓星馬港澳等國，各佔2成以上比例，林佳龍進一步表示，行政院已展開跨部會檢討，針對東協、新南向國家再鬆綁來台簽證，另外，新加坡也可以更擴大來台便利性。至於已經有鬆綁，但還可以再進一步擴大的包含越南、印尼等國，他說，若能加以鬆綁將會帶來更多東協旅客。

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關鍵字：陸客,陸客限縮,林佳龍,交通部,觀光,來台旅客

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