對偉創力祭出「數億索賠」　華為：對美國禁令的過度解讀

▲華為手機門市。（圖／記者邱倢芯攝）

記者鄭思楠／綜合報導

因美國政府先前對華為祭出「禁令」，此前美資代工巨頭偉創力國際集團（Flex International Ltd，下稱偉創力）立即跟隨腳步中斷與華為的合作。現在，華為要反擊了，正向這家企業提起巨額索賠，「因該公司非法扣留了華為價值約人民幣4億元人民幣（約新台幣17.9億元）的物資。」

據路透社報導，華為發言人郭富林沒有就賠償金額置評，但一位直接知情人士透露，華為已於週一（5日）向偉創力發去了律師函，要求賠償「數億元」，包括收入損失、材料浪費、設備更換等損失。

華為在律師函中稱，在美方今年5月頒佈華為禁售令後，偉創力的中國子公司「無視中國法律」，拒絕歸還華為在珠海工廠的生產設備、原材料和半成品。對此，偉創力發言人表示，公司正在準備一份聲明，無法立即置評。

偉創力總部位於加州，是全球最大的電子產品製造商之一，為華為的智慧手機和5G基站等產品提供代工服務。偉創力本財年第一季的淨利潤為4487.2萬美元，換算成人民幣大概是3.2億元，如果「數億元人民幣的賠償」屬實，這絕對不是一個小數目。

據《每日經濟新聞》上月報導，偉創力私自扣押的物資價值為7億元人民幣（約新台幣31億元）。郭福林當時告訴路透社，經過與偉創力的談判，華為已收回約4億元人民幣的物資，剩餘部分仍在努力追回，「我們無法理解為什麼他們的中國工廠沒收了我們的貨物，這是對美國禁令的過度解讀。」