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新魚出沒請愛惜！老司機論壇PO「15歲幼齒魚訊」　網路警察發現G了

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▲▼基隆男PO出未成年「幼齒魚訊」，遭網路巡邏警方發現。（圖／記者莊智勝翻攝）

▲何男在論壇PO出未成年「幼齒魚訊」，遭網路巡邏警方發現。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者莊智勝／基隆報導

基隆市一名何姓男子透過臉書與15歲少女多多（化名）熟識，在得知多多有意援交後，何男明知少女未成年，卻仍透過手機在論壇PO出「魚訊」為其拉客，甚至還寫下注意事項「新魚出沒請愛惜！」在網路各大論壇巡邏的警方發現後，立即傳喚2人到案，並依兒童及少年性剝削防制條例將何男起訴。

判決書內容指出，何男透過臉書與少女多多相識，明知多多當時年僅15歲，但卻還是幫忙PO出魚訊拉客。107年4月27日，何男得知多多有意援交，當即利用手機在「貓都論壇」幫忙曝光，以「基隆幼齒魚」為題發文寫下魚訊「魚名：多多、身高/體重/年齡/罩杯：155/40/18歲/C杯、時間/價格/次數：4K/2H/1S（即每次性交代價新臺幣4000元，時間為2小時）、注意事項：新魚出沒請愛惜！」文末還留下多多LINE聯繫方式、電話號碼。

何男到案時坦承確實曾在論壇PO文，但稱是多多向他訴苦，表示找不到工作、想要去援交，因此他才會仗義相挺，替她在論壇PO文「打廣告」，「我這樣單純是幫她，沒有從中得利，而且客人都是直接跟她聯繫！」

少女多多也替何男求情，坦承自己確實有請何男幫忙PO文，但她並未給予任何好處，且何男也沒有介紹客人成交過，在廣告PO出後，她所接的仍是原本之前的客人。

基隆地院法官審酌後，認為何男並無前科、素行良好，但其明知多多位滿18歲，對於性自主決斷能力尚未成熟，仍是透過網路散布對價性行為訊息，法紀觀念顯有偏差，但考量何男犯後態度良好，已表示悔悟，因此判處其有期徒刑1年、緩刑3年，以示警惕。

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關鍵字：基隆,魚訊,老司機

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