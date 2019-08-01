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基隆老大公廟「起燈腳」開燈　己亥鷄籠中元祭揭序幕

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記者郭世賢／基隆報導

基隆開基老大公廟，7月31日深夜11時30分進行「起燈腳」開燈儀式，市長林右昌和今年輪值主普的許姓宗親會主委許順發、立委蔡適應、議長蔡旺璉等地方仕紳開啟總開關，點亮數千盞「普渡公燈」，代表己亥鷄籠中元祭揭開序幕。

▲ 基隆老大公廟「起燈腳」開燈 己亥鷄籠中元祭揭序幕。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆老大公廟「起燈腳」開燈，己亥鷄籠中元祭揭序幕。（圖／基隆市政府提供，下同）

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林右昌和各字姓宗親會代表，先與輪值主普許姓宗親會主委許順發等人，共同按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座。隨後，再由老大公廟秘書率領全體委員，依序上香、行獻花、獻果等儀式。

▲ 基隆老大公廟「起燈腳」開燈 己亥鷄籠中元祭揭序幕。（圖／基隆市政府提供）

點亮普渡公燈及主排樓燈，綻放光明，象徵照引好兄弟要到陽間接受供奉，廟前廣場點燃鞭炮，氣氛為之沸騰；許多善男信女帶著貢品，靜心虔誠上香祭拜，廟裡香煙繚繞，人潮川流不息，相當熱絡。

林右昌指出，一年一度的鷄籠中元祭傳承165年，也是台灣無形文化資產第1號。為期一個月中元祭活動，在農曆7月14日晚上，將有市區大遊行及望海巷放水燈，這項傳承百年的民俗科儀，蘊含深厚歷史人文內涵，每年吸引民眾到基隆參觀，為基隆市民、全台灣人民祈福。

傳承165年，為期一個月的鷄籠中元祭，被指定為國家無形文化資產第1號，各項傳承百年祭典科儀，蘊含台灣特有民俗文化，連結精采動靜態藝文展演。詳情可查詢【鷄籠中元祭】臉書粉絲團。

▲ 基隆老大公廟「起燈腳」開燈 己亥鷄籠中元祭揭序幕。（圖／基隆市政府提供）

▲ 林右昌和各字姓宗親會代表，共同按鈕啟動薪火相傳永續斗燈座。

▲ 基隆老大公廟「起燈腳」開燈 己亥鷄籠中元祭揭序幕。（圖／基隆市政府提供）

▲ 基隆老大公廟「起燈腳」開燈 己亥鷄籠中元祭揭序幕。（圖／基隆市政府提供）

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關鍵字：基隆,老大公,起燈腳,普渡公燈

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