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海外服務10年　北醫學生赴柬埔寨改善水源、畫繪本教反霸凌

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▲▼ 北醫學生赴柬埔寨 。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

▲北醫學生赴柬埔寨服務，行前準備醫療用具給當地居民 。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

記者崔至雲／台北報導

跨出舒適圈，台北醫學大學14名師生8月1日將飛往柬埔寨，深入暹粒省、馬德望省的偏鄉及學校，提供醫療、衛生、教育等服務。今年是他們第十度前往柬埔寨，今年特色除了將與當地71所校長面對面衛教，改善校園水源，也將透過手作繪本與柬埔寨學童一起讀，盼翻轉當地霸凌與暴力現象。

領隊老師郭曉靜表示，北醫大飛洋國際服務團過去在柬埔寨，不僅成功降低當地孩童寄生蟲感染、頭蝨感染狀況。今年將邁入下一個里程碑，在為期兩周的時間內，展開多項計畫，包括「馬德望71校長計畫」、「繪本教育計畫」；與堪稱柬埔寨「太陽馬戲團」的Phare Circus組織上課，傳授運動傷害的預防處理、均衡飲食概念，延續表演者的職業壽命。

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▲▼ 北醫學生赴柬埔寨 。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

▲北醫學生為了與當地居民更能溝通，特別學習基本柬埔寨語言 。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

郭曉靜說明，除了健康衛教，柬埔寨當地水源衛生問題嚴重，超過半數家戶為擁有良好衛生設備，如廁所與化糞池，造成水源汙染問題衍生健康危害，因此，去年飛洋團隊以柬埔寨Dontri小學作為示範學校，與實踐大學建築設計學系義築隊師生共同合作，協助該校建置「健康中心」與有過濾系統的水塔。

郭曉靜指出，今年七月，實踐大學也在距離Dontri小學約半小時的Poupir小學，在新蓋一間「圖書室+健康中心」，規模更大。連洗手台都是用水桶+木條製成，看似簡陋卻具有環保巧思，洗過的水會回收到廁所去裡，融入綠建築的概念。

▲▼ 北醫學生赴柬埔寨 。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

▲學生準備衛教道具。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

飛洋國際服務團隊長楊天韻說，健康中心不僅類似學校保健室，而是希望成為小學，甚至當地社區，一個可以學習健康知識、接受健康檢查的活動中心。最終目標，是讓當地師生可以自行運作，不再需要外來的醫療資源。

楊天韻表示，「馬德望71校長計畫」是把Dontri小學的成功經驗，複製到馬德望境內71所小學，並聚集71所小學校長，藉由工作坊「練功」，讓未來這71所小學的學生都能喝到乾淨的水，提升健康免疫力。今年飛洋學生在柬埔寨進行家戶訪問時，也會採樣家戶用水，帶回台灣化驗，比對水塔過濾水與柬埔寨家戶用水的乾淨程度。

楊天韻也說，今年將在柬埔寨偏鄉家訪時，以「家庭藥房」為重點，藉由觀察當地家戶的用藥情形、習慣及藥品來源，瞭解柬埔寨居民的健康問題及需求、衛生問題及用藥觀念，並提供正確用藥資訊。

▲▼ 北醫學生赴柬埔寨 。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

▲台北醫學大學14名師生飛往柬埔寨，深入暹粒省、馬德望省的偏鄉及學校，提供醫療、衛生、教育等服務。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

根據柬埔寨人、當地牧師Chann指出，暹粒偏鄉因距離市區太遠，交通路段又時常因大雨阻斷，所需物資也大多是一周一次由村長進城為居民帶回。更不用說尋求醫療協助，距離衛生所及藥房遙遠，導致偏鄉居民面對病痛往往到最嚴重的地步才就醫。

因此，飛洋團隊這次也會去暹粒偏鄉進行「急症處理手札」衛教，各種急症指引，例如：傷口清潔、扭傷緊急固定等、腹瀉補充電解質飲品、中暑處理基本準則，還有提供何時該就醫、向醫師描述病情、遵守醫囑規範服藥等內容。並希望透過專案衛教，讓柬埔寨當地民眾建立起使用「醫療包」的概念，善用各種藥品及衛材，急救醫療用品，包括生理食鹽水、紗布、棉棒等，長期追蹤醫療包使用情形。

▲▼ 北醫學生赴柬埔寨 。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

▲學生準備教案道具。（圖／飛洋國際服務團隊提供）

去年暑假，飛洋國際服務團員還發想了以繪本帶入衛教的想法。第一本繪本是以「寄生蟲防治」為主題，將腸胃道寄生蟲、頭蝨等衛教編入故事，並透過是先翻譯好的柬文繪本呈現，學童看著繪本海報齊聲朗誦，不僅消彌雙方的語言隔閡，也接收到衛教相關訊息。

楊天韻說，繪本是孩童最容易吸收訊息的方式之一，加上當地缺乏讀物，這些留下的繪本，成為當地唯一少數讀物，都被學童給翻破翻爛了。今年暑假，飛洋國際服務團與北醫杏畫社合作，繪本主題訂為「反霸凌與反暴力」。根據柬埔寨政府報告顯示，每五位婦女就有一位曾受暴力對待。尤其在窮困的地區有著較高比率，也不乏看到偏鄉小學的特定小孩遭群體霸凌的現象，總總證據指向暴力在柬國的嚴重性漸漸浮現，期望藉由老少咸宜、沒有教育門檻的繪本，減緩霸凌現象。

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