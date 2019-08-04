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台北101停辦攝影大賽扯出「蔡英文閨蜜」　官方：只是轉型態

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▲台北101攝影大賽作品。（圖／台北101提供）

▲台北101攝影大賽今年停辦，其為去年的得獎作品。（圖／台北101提供）

記者蔡惠如／綜合報導

已舉辦15屆的「台北101國際攝影大賽」，今年官方決定停辦，引發攝影圈內討論，去年台北101才上任的新總座、也是蔡英文閨蜜的張振亞隨即被點名，對此101官方表示，攝影大賽今年決定暫停，因為多年模式相同，確實出現瓶頸，但並非暫停藝文活動，下半年也會有新的模式出現。

台北101國際攝影大賽約莫在4月份舉辦，而這10幾年來已成為年度大型活動，每年收到的報名數量多達好幾千件，所以在許多攝影愛好者中，每年都有民眾在12月公告徵件前，提早進行準備，但去年12月時，台北101便未正式進行攝影比賽的徵件公告，讓民眾覺得被「默默停辦」了，之前的準備全付諸流水。

請繼續往下閱讀...

101總座張振亞在去年7月底到任後，因與總統蔡英文的私交而受矚目，她針對台北101的對外活動，想法相當積極，包括首度舉辦跨日的曙光趴、第一次向民眾開放登上101樓的戶外陽台等，今年101決定停辦攝影大賽，不具名員工也透露，無論停辦原因為何，「只有她有資格做最後決定。」

▲101戶外樓層 。（圖／台北101提供）

▲近期也首度開放101樓戶外參觀。（圖／台北101提供）

針對以往例行性的對外賽事的調整，台北101表示，停辦攝影比賽是因為10多年的同樣模式，感覺遇到瓶頸，希望能激發更好與更新的合作方法，再重新呈現，包括101藝廊，也開始有團隊進行負責，下半年除了與國寶級大師合作辦展之外，也會尋求更多跨界合作，增加更多多元性，目前已有2至3場藝文展覽正在準備中。

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關鍵字：張振亞,台北101,攝影大賽,停辦

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