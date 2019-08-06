「對不起…」推人摔落重傷！9歲弟見女童媽低頭爆哭　他可憐身世曝光

▲台中女童遭推墜樓，媽媽質疑校方沒有第一時間報警，學校圍牆也不合格。（圖／翻攝爆料公社官網）



記者鄒鎮宇／台中報導

台中大里區某國小一名小四女童暑輔期間，遭小二男同學從二樓推下，導致她全身骨折、內臟嚴重撕裂傷。事後，9歲男童知道自己犯了大錯後，一看到女童媽媽便不斷痛哭說「對不起」，對方也在了解他的身世後非常無奈，希望校方可以針對圍牆安全的疑慮負責。

女童媽媽4日晚間在臉書社團「爆廢公社」發文，表示大女兒7月16日參加暑輔時，經過2樓遇到男童，當對方詢問「妳有沒有玩具？」得到否定答案後，雙方疑似發生爭執，女童也爬到圍牆上的最高處，當下竟被推下樓，而男童疑似直接回到教室內吃早餐。

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▲女童傷勢嚴重，事後更不敢看鏡子。（圖／翻攝爆料公社官網）



女童媽媽說，老師打電話告知大女兒墜樓、倒臥血泊之中，趕到醫院確認傷勢才發現，女兒的雙手骨折，右手須用鋼釘打石膏、左手用板子固定自體橋正，臉部的左顴骨骨折、右顴骨及下巴皆粉碎性骨折，骨盆及脾臟也嚴重撕裂傷，「經過4天加護病房、9天的普通病房、8小時的手術，孩子性命保住」，但未來都需要接受整形外科醫生的評估，「事發至今女兒都不敢照鏡子」。

據《TVBS》報導，女童媽媽得知校方找到推女兒下樓的小二男童，立刻趕到學校，當男童見到女童媽媽時，不斷說著「對不起」並低頭擦拭眼淚，讓女童媽看了非常不忍，輕輕拍的男童的肩膀安慰並原諒對方。

▲▼9歲童看到女童媽媽立刻爆哭，不斷道歉。（圖／東森新聞）



女童媽媽表示，男童的父母離婚後跟著媽媽生活，由於媽媽6月再婚因婆媳問題精神狀況出現問題，目前正住在療養院，親生爸爸則疑似正在坐牢；由於沒人看顧，男童暑假期間幾乎全天都在學校上課拖班，晚上才到阿姨家居住，「我們也不知道怎麼辦」。

此外，女童媽媽認為校方沒有管教好學生，且圍牆疑似不合格，讓學生可以輕易攀爬。台中市教育局學生事務室主任薛承祐表示，暑輔並未強迫學生參加，將會檢討人力不夠的問題，另圍牆部分則符合最低規範，未來將擺放花盆、植栽等防範措施，避免再有孩子靠近、攀爬。