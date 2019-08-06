「一芳」豐原總公司道歉了！定調「偶發事件」將持續加強溝通

▲一芳水果茶捲入「一國兩制」風波，豐原總公司回應了。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

一芳台灣水果茶5日在微博發文支持一國兩制，同時譴責香港罷工，並對違約門市採取解約關掉，此舉更引發兩岸網友論戰，許多大陸網友力挺一芳，相對台灣網友相當不滿，用留言灌爆一芳臉書；豐原總公司到6日下午2點才透過官方正式書面聲明。

豐原總公司發表三點聲明如下：

請繼續往下閱讀...

1.「用台灣在地的水果做最好的水果茶」是一芳的創立初衷，品牌一直兢兢業業，專注於台灣水果茶在全球市場的推廣，為廣大消費者提供最佳產品和極致體驗。

2. 總部未來將繼續加強溝通全球各地的合作夥伴，遵守當地法律法規，恪守品牌不涉政治的原則，專注水果茶飲的推廣。

3. 本次偶發事件引發關注，驚擾社會各界，一芳水果茶總部深感抱歉。





▲▼豐原總公司今早閉門不回應，一直到下午才發出官方正式書面聲明。

一芳台灣水果茶總部位在台中市豐原區，上午《ETtoday新聞雲》記者守候在門口，希望能有代表人出面說明一切始末，但現場都閉門不回應，隨後記者轉到一芳水果茶位於豐原廟東的加盟店，店員也微笑婉拒回答問題，但幾名路人受訪時紛紛表示，「飲料餐飲店泛政治化是一種不明智的作為。」

對於一芳表明立場，受訪民眾認為是一種相當諷刺的行為，認為乾脆就改名「一芳中國茶」，但也有小吃業者說把政治擺一邊，「我的生意做得起來就行」，似乎對於一國兩制或是反送中的政治議題不是那麼熱衷；另名經常到一芳水果茶店消費的女性顧客說，因為喜歡喝店內的烏龍茶，所以就常來買，但如果店內真的有發表聲明認同的話，她可能就會選擇到其他家消費了。