四川銅梁火龍能否來台？林明溱：爭取文化交流不受團客限縮影響

▲震撼的四川銅梁火龍表演，已成為元宵節必看的節目，南投縣府將盡快和大陸國台辦協商，確保明年能如期演出。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

大陸8月起全面限制自由行，甚至連團客也要限縮，嚴重衝擊南投觀光，尤其南投縣每年舉辦的茶博、日月潭泳渡、南投燈會等大型活動也大受影響，南投縣長林明溱5日表示，將請觀光處等單位盡快和大陸國台辦協商，盼參與的大陸民眾能夠順利來台，希望即使大陸限縮觀光，也不要影響兩岸文化運動等交流。

8月1日大陸全面限縮自由行，9月也大砍陸客團來台，對南投的觀光衝擊很大，林明溱說，大陸縮減旅客應是短暫措施，在此期間，要設法爭取日本和東南亞等國家旅客到南投觀光，增加更多外國旅客來南投觀光，降低陸客縮限帶來的影響。

南投副縣長陳正昇表示，9月的日日月潭泳渡，大陸有一千多名選手報名，還有南投燈會著名的四川銅梁火龍、浙江百葉龍、陝西腰鼓等表演，是否會因為大陸限縮受到影響，要求觀光處、教育處等單位盡快和大陸國台辦等方面確認。

林明溱說，大陸目前取消的是G簽註（個人旅遊），而文化觀光經濟等交流簽註仍未取消，至於大陸是否會進一步限縮，相關局處需持續關注且要先完成規劃，並和大陸國台辦確認，確保已報名參與的大陸相關團體都能順利來台，不要影響兩岸間的運動、文化交流，讓大型活動順利舉辦。