保四女警官補測跑步休克進入第7天　昏迷指數上升到4

▲保四總隊顏姓女警官補測跑步昏倒。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化保四總隊38歲顏姓女警官7月31日參加常訓術科3千公尺跑步補測，中途因身體不適送秀傳醫院，疑似心因性休克，5日傍晚轉往台中榮總醫院，至今進入第7天，雖然昏迷指數從3已經升為4，至今仍在加護病房與死神拔河中，而顏警官的好友也在網路po文希望網友幫忙集氣，希望她能渡過難關。

▲顏姓女警送醫。

據保四總隊大隊長李承翰說，顏警官家人都住在台中大肚，為了探視方便從彰化秀傳轉院到台中榮總，上午也有好消息傳來，昏迷指數提升到4，希望能漸漸好轉，趕緊歸隊服勤。

大隊長李承翰指出，顏員為人負責任、也很樂觀積極進取，為2013年3等警察特考班畢業，目前擔任代訓特考班區隊長一職；另於學員實習期間，擔任2019年警佐警察人員晉升警正官等訓練助理輔導員工作，代訓時間未服深夜勤、勤務單純，平日於勤餘時間，有慢跑健身習慣，未有重大病史。

▲保四總隊訓練學員跑步。

李承翰表示，顏員因為本次體能測驗係108年上半年常訓術科驗收補測，而發生昏倒憾事，總隊以公假處理，原則上請假1個月，若還未能上班，將可請1年長假，也請顏警官家人一定要放寬心。

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