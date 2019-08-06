快訊／柯文哲接「上醫醫國」捲軸　期許「救國如救人，醫國如醫人」

記者楊蕓／台北報導

台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，6日中午12點在台大醫院國際會議中心舉行創黨大會，由於這天也是柯文哲的60歲生日，柯粉俱樂部等多位支持者還準備了「上醫醫國」的匾額，以及一隻蜜蜂造型的雕塑藝術品，送給柯文哲，象徵台灣民眾黨在柯文哲的帶領下，持續「嗡嗡嗡」為台灣帶往好的方向。

台灣民眾黨創黨大會適逢平日，因此柯文哲特別請假3小時出席。按照流程，12點先有開場表演，接著進行黨章宣讀，隨後柯文哲將發表30分鐘短講。

結束短講之後，柯文哲從民間友人手上接過「上醫醫國」卷軸，隨後簽署創黨首份公文，象徵未來台灣民眾黨將會海納百川、接納各方民眾的建議。「上醫醫國」意味著「救國如救人，醫國如醫人」，期許柯文哲接任黨主席承擔責任，帶領黨和台灣的未來網網好的方向前進。

▲台灣民眾黨黨主席柯文哲出席台灣民眾黨創黨大會。（圖／記者林敬旻攝）

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