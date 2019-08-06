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她去做美甲沙龍！中指竟出現「神秘黑塊」　最後整根變形爆膿

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▲▼ 澳女做指甲遭到感染，結果手指腫脹變形。（圖／翻攝自太陽報／當事人臉書）

澳女做美甲遭感染，結果手指腫脹變形。（圖／翻攝自太陽報／當事人臉書，下同。）

實習記者許祐誠／綜合報導

澳洲一名女子近期到熟識的美甲店做美甲沙龍，數周後，中指前端卻出現神秘黑塊，後來黑塊蔓延至整隻中指，最後甚至「腫脹爆膿」，所幸在手術搶救後，她才成功救回手指。經歷這起驚魂後，澳女懷疑是店家工具未消毒所導致，因此分享瘀青照提醒大家，立刻引起許多網友關注，但也有網友看到後虧她，「都長黑塊了，怎麼不把美甲撕掉」。

據《太陽報》報導，這名女子在網路上分享數張當時手指的「瘀青照」。她表示，她去這家美甲沙龍店「相當多年」，而且往常修腳和修指甲都「沒有問題」，只是近期她又去修指甲，沒想到一周後，中指竟然離奇腫脹，而且相當疼痛，痛得她決定看醫生解決問題。但當時醫生只開給她抗生素，並幫她轉診到手部專科醫生。

不過，她服用抗生素第二天後，指尖卻仍持續腫脹，疼痛也漸漸變得「沒有辦法忍受」，而且還在中指蔓延開來。後來她回到醫院複診後，才被告知需要動手術，清理手指內的感染部位。值得一提的是，當時澳女的手術時間被延後一天後進行，但才短短一天，她卻感覺感染已經快到臨界點，不僅手指腫脹變形，部分地方甚至爆膿、流出異物。幸運的是，當天她動手術清理傷口和感染處後，已在前幾天康復出院。

▼ 黑塊蔓延整根中指，導致整根變形爆膿。

▲▼ 澳女做指甲遭到感染，結果手指腫脹變形。（圖／翻攝自太陽報／當事人臉書）

經歷這起驚魂記後，她回想起當時到沙龍店衛生習慣相當糟糕，每個美甲師都用檯面上的工具做美甲，卻沒有清潔修指甲工具的用品，因此，她希望藉由這篇文章，提醒同樣也喜歡美甲的網友們，多多注意常去美甲店的衛生習慣。

這篇文章曝光後，許多網友紛紛祝福澳女早日康復，別再遇到同樣的事，「美甲店太糟糕了」、「衛生習慣不好的店真的不敢恭維」、「以後一定先觀察每家店的工作習慣」。不過，也有網友卻質疑，為何女子發現中指長出黑塊後，仍堅持戴著美甲，「她怎麼繼續戴著」、「如果我發現黑塊，一定會先拔掉美甲」、「在醫院時，為何指甲還在上面？我希望她沒事」、「看起來都壞死了」、「我都自己美甲，因為我知道我的工具一定完全消毒過」。

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關鍵字：澳洲,美甲,紐澳要聞

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