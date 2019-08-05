花蓮七星潭陡降式地形暗潮洶湧　海巡防溺宣導呼籲勿下海戲水

▲▼海巡人員向現場民眾介紹心肺復甦術（CPR）、救溺及防溺知識，現場民眾除欣賞七星潭無敵海景外，更學到自救及水上安全防溺的觀念。（圖／第一二海巡提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

炎熱的夏季裡，往往會許多遊客至七星潭風景區遊玩，為降低溺水事故，東部分署第一二岸巡隊結合中央與地方政府政策執行「青春專案」，4日下午在七星潭泊區辦理救生訓練暨防溺宣導活動並表示，七星潭暗潮洶湧，呼籲民眾勿下水以保障自身安全免造成遺憾。

▲▼海巡人員展現救溺技巧及培養默契，過程逼真。

此次演練並未事先對外公告，由海巡人員扮演溺水者，展現救溺技巧及培養默契，過程逼真。訓練結束後，海巡人員同時向現場遊憩民眾介紹「離岸流」之危險，及「心肺復甦術（CPR）」、「救溺5步」、「防溺十招」，「海巡118報案專線」等豐富資訊，讓現場遊客除欣賞七星潭無敵海景外，更能學到自救及水上安全防溺的觀念。

第一二岸巡隊表示，暑假旺季，許多遊客看到七星潭湛藍的海水不忍下水清涼一下，景色雖雞然美麗但海底暗藏沟湧，加上陡降式的地形，容易肇生意外事故頻傳。

花蓮縣政府也公告七星潭是禁止從事任何水域遊憩活動的區域，若民眾擅自下水經勸導不離去者，可依發展觀光條例處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。