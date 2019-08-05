獨／小四女兒遭推下樓…母心碎曝她「不敢照鏡子」怒揭6關鍵

▲台中女童遭推墜樓，媽媽質疑校方沒有第一時間報警，學校圍牆也不合格。（圖／翻攝爆料公社官網）



記者陳玉／台中報導

大里區某國小驚傳小四女童遭推墜樓，女童母親4日在臉書《爆廢公社》PO文，大女兒參加暑輔卻被小二男同學從高處推下，導致全身骨折、內臟嚴重撕裂傷，而出手推人男童事後更返回教室吃早餐；《ETtoday新聞雲》取得女童媽媽說法，提出6項問題，其中一項質疑學校「第一時間沒有報警」，另指出學校圍牆不合格，才會造成學生墜樓意外。

女童媽媽表示，第一，當初認為學校「說的跟做得不一樣」，先行代墊的15萬8700元醫藥費等保險及救難金申請下來，就須全數歸還校方；第二，認為校方對墜樓事件有法律責任；第三，不能接受校方第一時間沒有報警。

第四，明知道小二男童可能有危險行為，校方為何沒有管好，讓他在校內亂跑？第五，女兒有爬牆行為，但男童卻未告知老師，而是伸手推他下去；第六，認為學校圍牆不合格，小朋友的鞋頭是可以踩著空隙往上爬，但校方卻說是合格的，讓人擔心會再有類似事件發生。

▲女童臉部傷勢嚴重，媽媽心疼「女兒至今都不敢照鏡子」。（圖／翻攝爆料公社官網）



「好好的女兒摔成這樣、誰不心疼！」，媽媽表示，女童個性像小男生，活潑好動，平時喜歡跳繩，事情發生後，除雙手骨折、右手須用鋼釘打石膏、左手用板子固定自體橋正，臉部的左顴骨骨折、右顴骨及下巴皆粉碎性骨折，骨盆及脾臟也嚴重撕裂傷。

媽媽指出，女童的眼睛、下巴、牙齒及臉型，未來都要接受整形外科醫生的評估，「事發至今女兒都不敢照鏡子」，只能安慰女兒，之後接受手術後會變得更漂亮；另女童現今只能接受流質食物，看見家人用餐時，曾因無法吃東西而痛哭，之後家人盡量避免在女兒面前進食，媽媽更跟神明許願1年吃素，向女兒說「妳不能吃肉、媽媽也不能吃肉」，祈禱女兒恢復身體健康。

▲女童母親質疑學校圍牆不合格，教育局表示，圍牆高度是合格的，未來將請校方擺放花盆、植栽，避免孩子靠近。（圖／翻攝自Google map）



針對要家屬歸還醫療費，校長否認，17日、19日有分別提供慰問金共6萬6000元，13天的住院費用共15萬8700元，由家長會長先行墊付，原希望女童的學生保險2萬8000元申請下來後，可先還給家長會長，但5日早上校方經討論後，認為女童家中經濟困難，決定不必歸還，醫療費已由校方開設女童醫療基金專戶，向各方善心人士募款支付，並承諾女童未來任何醫療支付，都會由家長會買單。另向社會局申請市民意外事故傷害補助、教育局申請1萬元的急難慰問金。

另對第一時間沒有報警，台中市教育局學生事務室主任薛承祐表示，事發第一時間校方先將學生送醫，早上11點多就有到霧峰警分局成功所報案，但警方說需要有當事人到場才會成立，因此當天下午3點多，女童媽媽有到所，報案才成立，認為校方後續處理並無瑕疵。

對於校方未管好學生，薛承祐指出，暑假參加學習輔助計劃是看學生、家長意願，並無強迫，校方有與學生約定好要在1樓廣場集合，但當時女童、男童提早到校，沒有等候老師出現跑上樓，才會發生事故，教育局將會檢討暑假人力不足問題，避免有類似情況再度發生。

而學校圍牆不合格？薛承祐說明，事發後有請局內工程營繕科到場檢驗，根據建築法規，2樓以上欄杆最高要110公分，該校欄杆則有116公分「勉強通過」，但對於圍牆空隙大小，法規並無明確規定，後續將會請校方擺放花盆、植栽等防範措施，來避免孩子靠近圍牆。

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