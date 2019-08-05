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要老公買記憶卡聽佛經竟藏「壞壞片」　兒變深喉嚨揭風流父偷吃

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▲記憶卡中發現老爸性愛影片，兒子遭父怒控，桃園檢方偵查不起訴。

▲記憶卡中發現老爸性愛影片，兒子遭父怒控，桃園檢方偵查不起訴。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市一名40歲的劉姓男子，在家中書房發現一張記憶卡，有六旬父的性愛影片，提供其母向檢方提告通姦証據，遭起訴的劉父於閱卷時，獲知「深喉嚨」竟是兒子，怒控兒子妨害秘密，無故取得他人電腦之電磁紀錄罪，經桃園地檢署檢察官偵查後認為，劉男行為並沒有「無故」、「無正當理由」等構成要件，偵結予以不起訴。

劉姓男子向檢方辯稱，他在去年1月間，因母親要他幫忙到住處2樓書房，找一張空白記憶卡使用，他找到後為了確認記憶卡是可用的，插入電腦中檢查後赫然發現一段性愛影片，男主角竟是六旬父，因不滿父親對母親不忠，於是將影片交給母親，而且書房是家人都可自由出入之處，他並非無故、無正當理由取得這段影片並轉知媽媽。

劉母在法庭上也為兒子作證說，平常她有在聽佛經，所以請丈夫買了多張記憶卡，當天她請兒子幫忙到書房找一張可用記憶卡的，兒子才會發現性愛影片，而且書房也是家人都可進出之處，孫子也會在裡頭彈鋼琴；劉家女兒也站在媽媽這邊證稱，家人可隨意進出該書房，裡頭的鋼琴是全家共用的。

檢方認為，劉男基於維繫家庭，才將發現的性愛影片交給母親，該影片也只有用在訴訟中、並未對外散布，房間也是家人都可進出之處，因此該記憶卡內的秘密，顯然難有「隱私權」的期待，而劉男也非無故、無正當理由取得影片並告知媽媽，與妨害秘密等罪嫌的構成要件不符，偵結予以不起訴。

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關鍵字：記憶卡,性愛影片,桃園地檢

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