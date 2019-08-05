三峽居民驚見水溝都變藍！　鶯歌紙品工廠偷倒污染廢液…最重罰300萬

▲環保人員在璟豐紙品工廠內，找到污染的藍色廢液。（圖／新北市府提供）



記者陳以昇／新北報導

新北市鶯歌區一間紙品工廠近日排放藍色印刷廢水，沿著溝渠流到鄰近三峽區，民眾發現後檢舉，經新北市環保局稽查人員抽水檢驗，再循溝水調查，確認工廠就是污染元兇，當場依違反水污染防治法告發，最重將可裁處300萬元。

▼員工坦承傾倒廢水，依違反水污染防治法告發 。（圖／新北市府提供）

上週五8月2日，有民眾在新北市三峽區隆恩街，發現水溝裡時常流動著藍色惡臭廢水，向環保局檢舉，稽查人員立即打開人孔蓋抽驗廢水，並循著溝渠追查，懷疑污染源頭是鶯歌區三鶯路附近工廠所排放，最終在76巷內找到藍色廢水殘夜。

稽查人員直接進到巷內的「璟豐紙品公司」，當場查到數個空桶內也殘留藍色液體，經調查公司員工坦承曾將其中2個桶裝藍色印刷廢水，沒有經過處理就直接倒入水溝，現場依違反水污染防治法告發紙品工廠，最重將可裁罰300萬元。

新北市環保局呼籲業者在設立工廠時，應增設廢水處理設備；若民眾有發現可疑廢水污染，應立即撥打市民專線1999通報相關單位，以免錯失稽查時機，並同時拍照留存，載明時間、地點，以利調查。

▼三峽區民眾發現水溝都變藍色，向環保局檢舉。（圖／新北市府提供）