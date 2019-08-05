三寶無極限！火車站「白車停斑馬線」　網回：中壢日常

▲一部汽車不偏不倚的停在中壢火車站附近人行道斑馬線上。（圖／擷自爆怨公社）

記者楊熾興／桃園報導

民眾在社群抱怨桃園中壢火車站前人行道斑馬線遭車輛違停，行人反而要繞道馬路中間，這種無法無天的概念，呼籲有關單位處理一下。網友紛紛回應，「中壢日常」、「超扯」、「有夠誇張」、「三寶無極限」、「有錢買車沒錢醫腦」。警方5日表示，將依道路交通管理處罰條例處罰。

▲▼有樣學樣連機車也都停在人行道斑馬線上。（圖／擷自爆怨公社）

廖姓民眾在臉書《爆怨公社》指稱，不知道什麼時候人行道斑馬線竟然變成了汽車停車場，行人反而要繞道通過，在馬路中間危險行走，甚至連機車也有樣學樣，把斑馬線完全佔滿，這種無法無天的概念，希望有關單位處理一下。

轄區中壢警分局中壢派出所長呂俊池表示，車輛如在顯有妨礙人、車通行處所停車，依道路交通管理處罰條例規定，處新臺幣600以上1200元以下罰鍰。另外民眾檢舉交通違規除向市政信箱或違規專區提供違規相關資料外，亦應提供檢舉人真實資料及連絡方法協助警方查證，並呼籲用路人應遵守交通規則，以免受罰。

網友也看不下去，留言批「有夠誇張」、「好蠢的停法」、「中壢日常」、「超扯的」、「真是開眼界」、「三寶無極限」、「有錢買車沒錢醫腦」等。