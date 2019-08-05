「柴語錄」宣導捷運禮儀　廢柴起身讓座超有愛

▲可愛的柴語錄擔任捷運大使，推出六張海報宣導捷運禮儀。（圖／翻攝台北市政府官網）

實習記者梁家源／綜合報導

為了倡導捷運禮儀，台北市捷運公司今年與知名插畫家「柴語錄」合作，由柴語錄擔任今年的捷運文化宣導大使。柴語錄的可愛畫風讓原本枯燥的捷運禮儀變得生動活潑，在首波推出了6款宣導海報，讓民眾看完幽默的對白後除了更加了解捷運文化，也留下深刻的印象。

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▲廢柴超有愛，禮讓座位給需要的人（圖／翻攝台北市政府官網）

台北市捷運公司宣布與「柴語錄」合作，在首波推出6款插畫海報，有「請勿倚靠車門」、「後背包請用手提」、「分散車門搭乘」、「禮讓座位給需要的人」、「警示音響起請勿強行上車」以及「請勿坐在車廂地板影響其他旅客通行」等標語。

▲廢柴靠在門上，一開門就跌出去了。（圖／翻攝台北市政府官網）

「柴語錄」成立於2016年，創作者Jing的性格慵懶，常常活在自己的小世界，因此決定創作「廢柴」來與世界對話。柴語錄角色包含主角赤柴「廢柴」、廢柴的小跟班柯基「阿吉」、黑柴「蠢柴」、灰貓「太子」及主人Jing……等。

▼聰明的廢柴知道不要跟大家擠，上車比較快。（圖／翻攝台北市政府官網）

▼坐在地板上會影響其他乘客通行喔~（圖／翻攝台北市政府官網）