為了玩遊戲網速「獨佔WiFi密碼」　姐姐來關心…他掐死對方

▲Wi-Fi在現代生活中相當普及。（示意圖／達志影像）



記者丁維瑀／綜合報導

美國喬治亞州現年18歲的少年凱文（Kevon Watkins）2日被判處終身監禁，不得假釋。回到2018年2月，當時年滿16歲的他偷偷變更WiFi密碼，他不想要其他家人使用，就怕自己玩遊戲時的網速變慢，隨後他與姐姐亞利斯（Alexus Breanna Watkins）陷入爭執，氣憤下竟掐死對方。

凱文與家人住在喬治亞州梅肯市（Macon），日前他放棄接受陪審團審判的權利，最後由比伯郡（Bibb County）地方法官決定他的命運，他被裁定謀殺罪成，判處終身監禁。他16歲那年，因為不想讓家人使用WiFi，便私自更改密碼，沒想到最後導致姐姐死亡。

梅肯地區檢察官辦公室文件指出，凱文先與母親鬧得不開心，接著當時20歲的姐姐介入調解紛爭，想要關心狀況，姐弟倆開始在地扭打，發生肢體衝突，此時母親則立刻報警。過程中，凱文掐住姐姐的脖子，長達15分鐘，直到警察前往現場，他才終於鬆手。

凱文的弟弟當時也撥打緊急電話，他說，「我哥哥想要打我媽。」接線人員詢問「他有吃藥嗎？」弟弟回覆，「沒有，他只是瘋了。」儘管亞利斯接受心肺復甦術（CPR），然而送往醫院後，醫療人員當晚還是宣布她死亡。

地方檢察官庫克（David Cooke）表示，這種暴力行為帶給家庭無法闡述的悲劇，「我希望判決與徒刑讓他們生命篇章的一扇大門關起，他們將能夠開始療傷。」