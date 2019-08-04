老師帶去郊遊卻淹死！　傳言遇害女高中生每年都會回來

圖文／鏡周刊

林依晨主演、經紀人周美豫首部自製出品的古裝喜劇《小女花不棄》，在中國大陸闖出好成績後，周美豫再接再厲，今年以新台幣5千萬元籌拍改編真實案件的校園鬼片《濕身》，將台北女高中宿舍「123他們會回來」的傳言搬上大螢幕。

這部鬼片《濕身》，是以1981年台北外雙溪女高中生參加學校舉辦的溪邊烤肉活動（當時稱為「自強活動」），在外雙溪橋上端的「快樂谷」踏青烤肉，卻慘遭集體遇難事件為題材。電影請到《我的蛋男情人》導演傅天余擔任編導。

「我是恐怖、驚悚片迷，一直想寫這樣的故事。」傅天余提及，2年前1位女性友人，向她提及所讀的女子高中有個校園傳說，讓她得到啟發：「她們學校有個『123他們會回來』的傳言，意旨每年的1月23日，這些罹難師生會回來，所以每年1月前夕，女生宿舍就瀰漫詭異氣氛。」為此，她特地到國家圖書館找資料取材，調查1981年1月23日「自由日」，台北外雙溪女高生集體溺斃案的始末。

根據管仁健所著的書《你不知道的台灣：校園奇案》對於這段慘案的描述，提到處於戒嚴時代的台灣，將每年1月23日稱為「自由日」，為紀念1954年韓戰中被俘的萬餘名中國軍人投奔「自由中國」，而舉辦各種「消滅共匪」「反攻大陸」的活動。由於當年的當權者，為免學生為了玩樂耽誤反攻大業，所以嚴禁學生郊遊踏青，只准學生參加官方或學校以「自強活動」為名的校外活動。

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1981年1月23日下午，景美女中校長梁素霞、訓導主任朱靄華及主任教官等11位教師，帶著172位高三學生，到外雙溪橋上端的內雙溪「快樂谷」烤肉。同時還有467位達人女中學生、10位大安國中生及其餘他校生，共600多人在這烤肉戲水。

突然，外雙溪上游沖來一股滔滔洪水，將在河床中烤肉的師生沖走，有些學生因驚慌失措跌倒頭部受創，或淹沒在洪流中溺水死亡，造成15人死亡的悲劇。

而此事件，竟然不是天災，而是人禍。原來，上游自來水廠因出水閘門被垃圾、樹枝堵住，3名工人本應一早就要下水撿拾垃圾清理，卻因偷懶烤蝦喝酒到下午，為了趕緊讓垃圾順水沖掉，不顧下游可能有遊客，擅自將閘門打開放水4次便宜行事，但高達600噸的水順流而下，加上陡坡與巨石震盪，不可挽回慘劇因而發生。

傅天余表示：「我常思考，人心中最恐懼的事是什麼？其實是不知道會看到什麼。」她計劃運用實拍及水底攝影營造氛圍，並找來靠電影《地球最後的夜晚》獲金馬最佳攝影的姚宏易掌鏡。

過程中，還發生一件令她覺得冥冥中似有注定的事。有一天，傅天余的美術指導跟她說，日前他回家，跟母親提到此事件將搬上大銀幕、拍成鬼片時，美術指導的母親臉色突然發白，嚇了他一大跳。後來他才知道，當年母親原本也要參加這場外雙溪烤肉活動，卻因臨時有事沒出席，幸運逃過一劫。傅天余獲知後，更加深拍此題材的決心。

周美豫很看好台灣驚悚、恐怖片市場，「我跟導演之前合作《我的蛋男情人》很愉快，討論到這個題材很有fu，覺得要趕快做。」目前已談妥1位影后加入，女高中生角色則廣邀新生代演員試鏡，希望繼《紅衣小女孩》《粽邪》後打造下一部台灣恐怖代表作。

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