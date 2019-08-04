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超美拿鐵玫瑰感！I'M MEME我愛絨光氣墊唇萃試色

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▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

I'M MEME前一波的氣墊唇膏我都還沒蒐集完，他們馬上又來一波逼人包色的玫瑰金包裝系列。不過很遺憾的這次我包色失敗，因為這系列跟撲克牌差不多時間出來，然後呢，整個太紅很難買。我記得我那個時候想買撲克牌眼影，結果東區的屈臣是只剩下架上的試用品哈哈哈哈哈哈，太誇張了可見I'M MEME這一年有多摸的逼人掏錢包。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

我愛絨光氣墊唇萃，不只玫瑰金的包裝直接打中少女ㄉ心，最可怕的事他們的名字也有夠別緻的。身為喝茶大戶的台灣女生絕對會有感的名字，非常生活化融入各位台灣女子們的生活當中，都是用茶的名字來命名的，擦上去就是人如其名名名副其實的直接當上吃茶仙女。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

顏色飽和暈染度很好控制，隨便擦隨便都像很認真畫出來的唇彩。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

002泰奶茶玫瑰

不是很難讓人駕馭的親民(?)系泰奶色，擦起來非常的顯白顯氣色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

006鐵觀音拿茶玫瑰

很溫柔的玫瑰色，名字取得很好，帶點鐵觀音茶的沉穩微苦澀不會太甜的玫瑰色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

005伯爵奶茶玫瑰

非常女孩氣息的粉紅色，如果是冷膚色的女生擦一定很漂亮，真的就是伯爵奶茶那樣香香的顏色。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

不過我最最喜歡的TOP1還是這個我愛了整年的拿鐵玫瑰感──005烏龍菁茶玫瑰。

有點苦有點澀又不會太殺的玫瑰色

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

這樣看過去好像不包色覺得有點可惜，它其實每個顏色都還滿漂亮的，而且很好暈開很顯色又不會乾，我是不真的應該包色才對呢阿阿阿阿。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 大魚
（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：I’MMEME,絨光氣墊唇萃,氣墊唇膏,VogueTaiwan

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