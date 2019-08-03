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影／台中女大生親親戲院遭砍！勇警壓制嫌犯受傷　驚險畫面曝光

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記者柯振中、李忠憲／台中報導

台中市3日發生隨機砍人事件，一名19歲女大生在台中市親親戲院附近遭陌生人持刀砍傷，被緊急送往醫院。幸好，當時有員警在附近巡邏，得知事件後，立刻與民眾上前將嫌犯壓制，才未出現更多憾事；而員警在壓制嫌犯時，左手不小心受傷，密錄器也正好掉到地上，將驚險的過程全都拍下。

19歲女大生在台中市親親戲院附近遭男子持刀劃傷，左肩出現10公分的傷口，當場血流如注，所幸意識仍清醒。救護人員獲報趕往現場，對女大生進行初步處理，緊急送往中國醫藥大學附設醫院。

▲▼勇警壓制親親戲院。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲勇警壓制砍人的楊姓嫌犯。（圖／記者李忠憲翻攝）

值得一提的是，事件發生後不久，正好在附近巡邏的員警立刻趕到，與民眾一同壓制楊姓嫌犯，將楊嫌上銬、帶回派出所；就在纏鬥的過程中，員警左手受傷，密錄器也正巧掉到地上，將驚險畫面全都拍下。

警方表示，由於楊男情緒不穩，當下已送往台中醫院，進行強制就醫，等楊男情緒穩定後，才會進行偵訊。楊男父母說明，兒子領有身心障礙手冊，但過去沒有發生過類似情況，這種事件是第一次發生。

依據監視器畫面，楊嫌在巷子行走時，疑似太靠近路中央，被後方的汽車按喇叭提醒，因此心生不滿，不但狠踹對方的車門，還對著車主飆罵三字經，甚至還跑去超商買美工刀，想找車主輸贏，但買完刀後卻找不到對方的身影，才隨機砍人洩憤。

▼台中親親戲院附近3日發生隨機砍人事件。（圖／翻攝自GoogleMap）

▲▼台中親親戲院。（圖／翻攝自GoogleMap）

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關鍵字：親親戲院,隨機砍人,女大生,勇警

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