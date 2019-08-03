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天天吃甜點！8歲女童爆瘦一圈得「腎癌」...30天後離世　爸跪地大哭：我害的

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男人,哭泣,悲傷,傷心,難過,痛苦（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲爸爸每天帶自己做的甜點回家給女兒吃，沒想到卻害了她。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸一名8歲女童在今年1月時被檢查出罹患腎癌，30天後仍敵不過病魔而離世。這些年來她幾乎天天吃甜點，久而久之身材變得又白又胖，不過某天她卻突然爆瘦一圈，送醫後被檢查出得了腎癌。爸爸知道原因後，在醫院裡當場跪地大哭，「都是我害的。」

據悉，女童的爸爸是一名甜點師傅，更是個溺愛孩子的父親；從女兒2歲開始，他就幾乎天天帶好吃的甜點回家給女兒享用。綜合陸媒報導，這些年來，8歲女童因此成為一個白白胖胖的女孩，不過就在今年1月時，她卻時常喊「肚子痛」，甚至在短短的幾天內就爆瘦一圈。

▲▼杯子蛋糕,甜點,蛋糕。（圖／pixabay）

▲女童天天吃甜點卻突然爆瘦。（圖／pixabay）

事後，女童的父母十分擔心，趕緊帶著她到醫院就診。當時，醫生給女童做了「穿刺活檢」後，發現她的肝腎功能已嚴重受損，確診為「腎癌」。醫生當下追問孩子父母才知道了原因，他表示，導致女童罹患癌症的罪魁禍首就是爸爸每天帶回來的甜點。

醫生指出，過甜的食物會傷腎，孩子每天吃一塊小點心雖然看似不多，但日積月累會讓腎受損，最終導致腎癌。女童的爸爸知道原因後當場饋地大哭，「都是我的錯，是我害了孩子，她還這麼小，都是我的錯啊！」據悉，該名女童事後在加護病房住了30天，但仍無法打敗病魔，最後不幸離開人世。

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關鍵字：甜點,胃癌,腹痛,爆瘦

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