　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

神戶半熟蛋糕、卡士達蛋糕酥...　日本超人氣甜點一次來台！

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 大人系甜點大點名！帶酒香的「神戶布丁」、酸甜滋味「草莓松露巧克力」好療癒（圖／bella儂儂提供）

夏天的序曲才剛剛響起，冰品的品項就一片熱鬧地推陳出新，此外，甜食的表現當然也不落人後！今天就把近期快閃的大人系甜品通通寫起來。

必吃度極高的《八月堂》可頌推出「沖繩黑糖蕨餅」口味，《誠品南西》正熱鬧的「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展，帶來神戶必吃的「神戶半熟蛋糕」、「草莓松露巧克力」兩大膾炙人口的甜點，即將於5／1登場的「麗晶酒店甜點大街」通通都在這篇重點搶先看！

《八月堂》可頌「沖繩黑糖蕨餅可頌」

快閃店才吃得到這款美味！「沖繩黑糖蕨餅可頌」，手工調製的黑糖蕨餅，融合福岡蕨餅粉、沖繩黑糖把最日本的味道，帶到你的嘴裡！蕨餅夾進酥脆可頌後，在撒上黃豆粉，淋上黑糖淋醬，喜愛日式和菓子的你怎能漏掉這個甜點呢？

 【快閃門市資訊】

板橋中山店 （即日起～5月14日）地址：新北市板橋區中山路一段152號1F

台中大遠百店（即日起～5月13日）地址：台中市西屯區台灣大道三段251號12F

台南成功遠百店（即日起～5月12日）地址：台南市東區前鋒路210號6F

神戶布丁

▲▼ 大人系甜點大點名！帶酒香的「神戶布丁」、酸甜滋味「草莓松露巧克力」好療癒（圖／bella儂儂提供）

飄洋過海來台灣！首次空運來台超人氣的「神戶半熟蛋糕」，這次跟著「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展，成為最大亮點。鬆軟蛋糕體使用生鮮雞蛋和北海道新鮮牛乳製成，半熟內餡簡直很可以！

趁著逛展的時候，另一個連續六年獲得「國際品質評鑑大賞」金賞獎肯定的「神戶布丁」也不能錯過，這款布丁很特別，還加入柑橘的利口酒，略帶酒香與柑橘甜氣，拿來當週末下午茶非常療癒。

快閃期間：4月25日至5月13日

快閃門市：誠品生活南西

草莓松露巧克力

▲▼ 大人系甜點大點名！帶酒香的「神戶布丁」、酸甜滋味「草莓松露巧克力」好療癒（圖／bella儂儂提供）

這白白一小顆可是被譽為日本「國民初戀滋味」的草莓松露巧克力呢！同樣是跟著「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展來到台灣，以白巧克力包裹著整顆草莓的「神戶Frantz」草莓松露巧克力，蟬連日本樂天433週銷售冠軍，喜歡巧克力和草莓的朋友快來嚐鮮。

快閃期間：4月25日至5月13日

快閃門市：誠品生活南西  

Chocolaphil巧克力蛋糕

▲▼ 大人系甜點大點名！帶酒香的「神戶布丁」、酸甜滋味「草莓松露巧克力」好療癒（圖／bella儂儂提供）

即將於5／1在台北麗晶酒店登場的《麗晶甜點大道》這次亮點不少！首次來台開賣「Chocolaphil」，是東京自由之丘的全新話題品牌「Chocolaphil」巧克力蛋糕，極度濃郁的巧克力融化在整個蛋糕裡，不論是飯後還是配杯咖啡的午茶小點，都能讓人感覺到療癒，難怪能在戰況激烈的甜點戰區「自由之丘」坐穩話題甜點的寶座。

快閃期間：5月1日至5月31日

快閃門市：台北麗晶酒店  

BAKER’S CUSTARD卡士達蛋糕酥

▲▼ 大人系甜點大點名！帶酒香的「神戶布丁」、酸甜滋味「草莓松露巧克力」好療癒（圖／bella儂儂提供）

你以為他小小一塊很不起眼？大錯特錯！這塊可是連日媒都捧在手心裡的「小點」，在《大丸東京店》一週就開賣五萬個以上的人氣商品。總共有原味和巧克力兩種餅乾包覆內餡！這款超人氣「歐米阿給」（日語：特產）這次即將在麗晶酒店的甜點大道開賣，快把重點資訊記錄下來，準備一嚐它迷人魅力吧。

快閃期間：5月1日至5月31日

快閃門市：台北麗晶酒店

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

延伸閱讀

米其林《必比登推介》認證！台北9大夜市15間必吃小吃美食清單

日本必吃5家新店登台！土藏造型壽司屋、餃子的王將、炸牛排怎能錯過

話題冰品上市！黑糖珍奶雪糕、GODIVA跳跳糖芒果霜淇淋，最想吃哪支？

ET快訊
86小舖全台僅剩2家實體門市　明年初全面關閉
對流發展訊號強！北北基17縣市提早大雨特報　氣象局：午後雨勢
老公人呢！她修家中12電器怨「我主修英文」　網：萬能科大畢業

關鍵字：甜點,布丁,大人系甜食,神戶布丁,和菓子,巧克力

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

86小舖全台僅剩2家實體門市　明年初全面關閉

上班族必看日劇！《我，要準時下班》點出你我甘苦的心聲

神戶半熟蛋糕、卡士達蛋糕酥...　日本超人氣甜點一次來台！

暑假用力玩！「電影、郵輪、手遊」捷運燈箱教你各種玩法

雪莉桶、過桶與換桶　風味差別看這裡！

「香奈兒」雙頭唇萃8色一次試！紅茶拿鐵超顯白　顏色持久度UP～

木質＋色塊打造清爽北歐風　多元收納讓生活更加分

重訓女孩余妮打破「壯妞」迷思　以重訓、三鐵練出迷人曲線

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

楊紫一見李現「無尾熊抱轉圈圈」　 甜蜜告白：只要你喜歡我都可以

鄧紫棋改編《差不多先生》嗨翻！　熱狗大讚：那股狠勁就是說唱歌手的范

賀！蔡桃貴1歲啦～　抓周可愛萌樣大放送

「用閃亮的歌聲開始現場演唱！」 他爆笑重現真珠美人魚經典神曲

86小舖全台僅剩2家實體門市　明年初全面關閉

上班族必看日劇！《我，要準時下班》點出你我甘苦的心聲

神戶半熟蛋糕、卡士達蛋糕酥...　日本超人氣甜點一次來台！

暑假用力玩！「電影、郵輪、手遊」捷運燈箱教你各種玩法

雪莉桶、過桶與換桶　風味差別看這裡！

「香奈兒」雙頭唇萃8色一次試！紅茶拿鐵超顯白　顏色持久度UP～

木質＋色塊打造清爽北歐風　多元收納讓生活更加分

重訓女孩余妮打破「壯妞」迷思　以重訓、三鐵練出迷人曲線

「廣告女神」新作點閱逼近百萬　網友狂歪樓：發大財沒

日本玩21天看清男友「關東決定分手」　人妻：結婚前拜託先長期旅行或同居

「信義富邦」最新成交...每坪不到200萬！新鄰居房價僅郭董60%

「陌生靈魂交換」二手書義賣徵書中！收入全捐陳爸「孩子的書屋」

短髮正妹嗆「內湖捷運站出口準備殺人」　網轟想紅警方看到了

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

86小舖全台僅剩2家實體門市　明年初全面關閉

台灣民意基金會民調／「三腳督」柯文哲參選讓韓國瑜反超蔡英文0.9%

一陣「超強勁大浪」打到！　人父被擊昏沙灘頸部斷裂身亡

針對貿易談判釋善意！新華社：陸企計畫開始加購美國農產品

消費熱門新聞

多多x柯南限定包裝　收藏度5顆..

「台灣泡麵王」持續稱霸寶座　2..

雪莉桶、過桶與換桶　風味差別看..

降噪耳機把城市變成無壓室！

西螺麻糬大王快閃板橋車站爆人潮

木質＋色塊打造清爽北歐風

限時2天！用LINE Pay結..

暑假出國眉角多！綠色盥洗要備好

翻轉動漫祭　7/20-8/25..

「葡萄牙朝聖之路」募集傻士限額..

揮別白髮用敷的！逆齡免染不傷髮

高雄最夯！15米「網美書牆」超..

夏日涼爽關鍵　冷氣這樣開最聰明

每天都能吃到「獨特嚼感」！劉沛..

更多熱門

相關新聞

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

講到「豬油」，許多人腦中立馬會浮現小時候的味道，只要有豬油加醬油，就可以把好幾碗白飯吃得很香。一名男網友就把豬油存放在冰箱裡，沒想到竟被貪吃的兒子誤當成甜甜的「布丁」，吃了一口後秒嫌棄「好難吃」，天兵行徑讓眾人都笑噴了。

巧克力控必吃！「阿華田奶酪」奶香爆發　全聯獨賣快手刀衝

每片都吃得到牛奶糖香！網友敲碗「森永牛奶糖千層」終於要來了

結帳「少算布丁錢」　母子主動還款卻挨罵

用點心神比喻「女廁恐怖場景」　這些全上榜

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 王陽明 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高鐵買一送一！7/22晚間限時1小時

BY2唱跳「全場歡呼結果0分」當場臉垮

台中加油站離奇盜刷　中信銀回應了

藍色充氣城堡突塌陷　8歲女童亡

LINE轉傳蔡送海地45億　辣媽GG挨告

全程無啪！男客爽叫應召妹打「遊戲王」

他手指發黑　竟因30年壞習慣恐怖斷指

影／酒駕女無視警察　「360°迴轉」衝撞人群

老屁孩硬停專用車位　還狂酸婦孺

快訊／4縣市大雨特報　連2天防午後大雷雨

牧草粉碎機奪命！高大成：痛苦指數直逼最高級

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民

超市開門讓浪浪避暑　他PO網卻被罵爆

女子搭電梯上頂樓脫拖鞋　下秒墜地

證據曝光！李棟旭拍戲拍一半　趕去看101練習生

更多

最夯影音

更多

BY2挑戰全新風格「唱跳超穩」　「全場歡呼結果0分」當場臉垮

只要四分鐘！TABATA爆汗燃脂操　登山者、抬腿跑...夏季減肥沒煩惱

以為是全聯！差點去寵物店買飲料　她細看傻眼噴「X的貢丸」網笑歪

「狼人」Gumball+「吸血鬼」陳健嚴　B-boy跳現代舞完美呈現《暮光之城》

到世界最貴國家「瑞士」玩一周！ 兩人花17萬體驗神級住宿+美景

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面