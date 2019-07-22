神戶半熟蛋糕、卡士達蛋糕酥...　日本超人氣甜點一次來台！

夏天的序曲才剛剛響起，冰品的品項就一片熱鬧地推陳出新，此外，甜食的表現當然也不落人後！今天就把近期快閃的大人系甜品通通寫起來。

必吃度極高的《八月堂》可頌推出「沖繩黑糖蕨餅」口味，《誠品南西》正熱鬧的「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展，帶來神戶必吃的「神戶半熟蛋糕」、「草莓松露巧克力」兩大膾炙人口的甜點，即將於5／1登場的「麗晶酒店甜點大街」通通都在這篇重點搶先看！

《八月堂》可頌「沖繩黑糖蕨餅可頌」

快閃店才吃得到這款美味！「沖繩黑糖蕨餅可頌」，手工調製的黑糖蕨餅，融合福岡蕨餅粉、沖繩黑糖把最日本的味道，帶到你的嘴裡！蕨餅夾進酥脆可頌後，在撒上黃豆粉，淋上黑糖淋醬，喜愛日式和菓子的你怎能漏掉這個甜點呢？

【快閃門市資訊】



板橋中山店 （即日起～5月14日）地址：新北市板橋區中山路一段152號1F



台中大遠百店（即日起～5月13日）地址：台中市西屯區台灣大道三段251號12F



台南成功遠百店（即日起～5月12日）地址：台南市東區前鋒路210號6F

神戶布丁

飄洋過海來台灣！首次空運來台超人氣的「神戶半熟蛋糕」，這次跟著「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展，成為最大亮點。鬆軟蛋糕體使用生鮮雞蛋和北海道新鮮牛乳製成，半熟內餡簡直很可以！

趁著逛展的時候，另一個連續六年獲得「國際品質評鑑大賞」金賞獎肯定的「神戶布丁」也不能錯過，這款布丁很特別，還加入柑橘的利口酒，略帶酒香與柑橘甜氣，拿來當週末下午茶非常療癒。

快閃期間：4月25日至5月13日



快閃門市：誠品生活南西

草莓松露巧克力

這白白一小顆可是被譽為日本「國民初戀滋味」的草莓松露巧克力呢！同樣是跟著「＆Kobe異邦時髦．神戶」特展來到台灣，以白巧克力包裹著整顆草莓的「神戶Frantz」草莓松露巧克力，蟬連日本樂天433週銷售冠軍，喜歡巧克力和草莓的朋友快來嚐鮮。

快閃期間：4月25日至5月13日



快閃門市：誠品生活南西

Chocolaphil巧克力蛋糕

即將於5／1在台北麗晶酒店登場的《麗晶甜點大道》這次亮點不少！首次來台開賣「Chocolaphil」，是東京自由之丘的全新話題品牌「Chocolaphil」巧克力蛋糕，極度濃郁的巧克力融化在整個蛋糕裡，不論是飯後還是配杯咖啡的午茶小點，都能讓人感覺到療癒，難怪能在戰況激烈的甜點戰區「自由之丘」坐穩話題甜點的寶座。

快閃期間：5月1日至5月31日



快閃門市：台北麗晶酒店

BAKER’S CUSTARD卡士達蛋糕酥

你以為他小小一塊很不起眼？大錯特錯！這塊可是連日媒都捧在手心裡的「小點」，在《大丸東京店》一週就開賣五萬個以上的人氣商品。總共有原味和巧克力兩種餅乾包覆內餡！這款超人氣「歐米阿給」（日語：特產）這次即將在麗晶酒店的甜點大道開賣，快把重點資訊記錄下來，準備一嚐它迷人魅力吧。



快閃期間：5月1日至5月31日



快閃門市：台北麗晶酒店

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