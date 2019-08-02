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曾腦溢血！超商店長太累「一天看2部」信義區影城暴斃　家屬回應了

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▲黃男影城看「人生消極掰」猝死，警消獲報送搶救仍不治。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲黃男影城看「人生消極掰」猝死，警消獲報送搶救仍不治。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者柯振中、邱中岳／台北報導

台北市一名年約50歲的黃姓男子1日晚間獨自前往信義區看電影，散場後卻被發現失去呼吸心跳。死者家屬表示，黃男早上就看過一場電影了，曾因腦溢血開刀，平時工作相當認真，一路從超商大夜班升上店長，可能是太過勞累，積勞成疾，才發生憾事。

電影放映完畢後，工讀生發現黃男倒臥在座位上，立刻通報影城員工、叫救護車。影城員工得知事件，馬上對黃男進行CPR，拿出AED（自動體外心臟去顫器）準備幫忙。

AED進行偵測，發現黃男仍有生命跡象，且沒有心臟顫抖、不正常跳動的情況，無法電擊。醫護人員隨後趕到，替黃男戴上氧氣罩，送往醫院搶救，但仍宣告不治。

▼黃男看電影卻意外身亡。（圖／翻攝自東森新聞）

▲▼人生消極掰,暴斃。（圖／翻攝自東森新聞）

家屬透露，黃姓死者今年才49歲，曾因為腦溢血開刀，還有中風紀錄，平時工作相當認真，一路從超商大夜班升上店長，可能工作太過勞累，才積勞成疾。

家屬說到，黃男沒有其他嗜好，平時喜歡健身、看電影，身體相當強壯，早上就看過一場，中午回家陪媽媽吃個飯，晚上又到信義區的電影院看了一部電影，卻沒想到會發生噩耗。詳細死因為何，警方還在調查當中。

此外，1日剛好是農曆7月，鬼門剛開，黃姓死者收看的電影「人生消極掰」又有談到死亡，警方受理後，也認為案件有點「怪怪的」。

ET快訊
曾腦溢血！超商店長太累「一天看2部」信義區影城暴斃　家屬回應
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關鍵字：人生消極掰,看電影,暴斃,腦溢血

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