蘋果西打變質！回收218萬瓶　總經理指示員工「目視」篩檢沒雜質就出貨

▲蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，前總經理孫幼英日前遭檢調收押，如今孫又因違反食品衛生管理法被起訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雕文／新北報導

老品牌汽水「蘋果西打」去年7、8月爆出「變質」的問題，導致消費者喝下肚後腹瀉不適，儘管大西洋飲料股份有限公司已經回收218萬瓶有問題的商品，但前總經理孫幼英和飲料工廠黃姓廠長竟指示員工以「目視」篩檢，看起來沒雜質的飲料就重新出貨，新北檢於本月2日依法起訴。

公司起初將有問題的飲品回收，但孫幼英與黃廠長卻未積極追查汙染源，竟是指示員工目視檢測，直到9月發現生產線原料混合槽因使用20多年，內外壁早已滋生黴菌，這才全面下架回收。新北檢認為孫、黃違反食品衛生管理法，因此起訴。

除此之外，新北市衛生局去年11月曾至「大西洋飲料股份有限公司」抽驗產品，發現部分產品有懸浮物，而業者於去年7月起共接獲112件客訴案，卻都未向新北市衛生局通報，因此衛生局重罰大西洋100萬元。

後來又爆出大飲公司2018年財報難產，今年6月為財報申報延展到期日，大飲表示，因新委任的南台聯合會計師事務所會計師，查核財報仍須時間，因此已向金管會提出再度延展財報之申請，以挽救下市危機。

大飲公司2018年度財報難產，4月8日遭證交所停牌，金管會更發函要求大飲在20日內重新申報並公告，大飲之後申請展延，今天即為大飲重編財報補上傳公告的最後期限，如果金管會不核准其展延申請、大飲仍無法交出財報，最快11月將下市。

▼大西洋飲料公司實際負責人、總經理孫幼英。（圖／記者李毓康攝）