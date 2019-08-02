　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蘋果西打變質！回收218萬瓶　總經理指示員工「目視」篩檢沒雜質就出貨

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，前總經理孫幼英遭檢調收押，面臨下市危機。（圖／記者林敬旻攝）

▲蘋果西打製造商大飲公司2018年財報難產，前總經理孫幼英日前遭檢調收押，如今孫又因違反食品衛生管理法被起訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳雕文／新北報導

老品牌汽水「蘋果西打」去年7、8月爆出「變質」的問題，導致消費者喝下肚後腹瀉不適，儘管大西洋飲料股份有限公司已經回收218萬瓶有問題的商品，但前總經理孫幼英和飲料工廠黃姓廠長竟指示員工以「目視」篩檢，看起來沒雜質的飲料就重新出貨，新北檢於本月2日依法起訴。

公司起初將有問題的飲品回收，但孫幼英與黃廠長卻未積極追查汙染源，竟是指示員工目視檢測，直到9月發現生產線原料混合槽因使用20多年，內外壁早已滋生黴菌，這才全面下架回收。新北檢認為孫、黃違反食品衛生管理法，因此起訴。

除此之外，新北市衛生局去年11月曾至「大西洋飲料股份有限公司」抽驗產品，發現部分產品有懸浮物，而業者於去年7月起共接獲112件客訴案，卻都未向新北市衛生局通報，因此衛生局重罰大西洋100萬元。

後來又爆出大飲公司2018年財報難產，今年6月為財報申報延展到期日，大飲表示，因新委任的南台聯合會計師事務所會計師，查核財報仍須時間，因此已向金管會提出再度延展財報之申請，以挽救下市危機。

大飲公司2018年度財報難產，4月8日遭證交所停牌，金管會更發函要求大飲在20日內重新申報並公告，大飲之後申請展延，今天即為大飲重編財報補上傳公告的最後期限，如果金管會不核准其展延申請、大飲仍無法交出財報，最快11月將下市。

▼大西洋飲料公司實際負責人、總經理孫幼英。（圖／記者李毓康攝）

▲▼大西洋飲料公司實際負責人、總經理孫幼英。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
被問愛情摩天輪進度…韓國瑜暴怒連問5次「我什麼時候說過動工了
年收110萬養一家三口+房貸！國中老師縝密規劃「還能年存50

關鍵字：蘋果西打,變質,總經理,孫幼英

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

醉男吃麻油雞「呼呼叫」狂譙　鄰座不爽互毆...瞬間「桌椅滿天飛」

霸王餐狂男！新莊、泰山店家嚇到挫著等　警拘提還妄想落跑住院

酒空男大馬路當自家　自稱唐朝皇帝李世民「ㄎ一ㄤ」語讓警險笑出

酒駕再犯農曆鬼月到「殯儀館」上課　12人發誓不敢了

蘋果西打變質！回收218萬瓶　總經理指示員工「目視」篩檢沒雜質就出貨

佯裝「巫師」騙美髮師：拿剪刀危害家人健康！惡女狂4年狂撈155萬　下場GG

命大飛過鬼門關！女國道自撞甩拋車外　「癱軟趴地」急送醫

拐少女上摩鐵搞車震「我會負責」　已婚金牌長跑好手遭判9月

台8線馬鞍壩百公斤巨石崩落　砸中轎車2男命大輕傷

叭一聲就不爽！黑衣男囂張撂人「衝進派出所」　警面前動粗直接G了

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

醉男吃麻油雞「呼呼叫」狂譙　鄰座不爽互毆...瞬間「桌椅滿天飛」

霸王餐狂男！新莊、泰山店家嚇到挫著等　警拘提還妄想落跑住院

酒空男大馬路當自家　自稱唐朝皇帝李世民「ㄎ一ㄤ」語讓警險笑出

酒駕再犯農曆鬼月到「殯儀館」上課　12人發誓不敢了

蘋果西打變質！回收218萬瓶　總經理指示員工「目視」篩檢沒雜質就出貨

佯裝「巫師」騙美髮師：拿剪刀危害家人健康！惡女狂4年狂撈155萬　下場GG

命大飛過鬼門關！女國道自撞甩拋車外　「癱軟趴地」急送醫

拐少女上摩鐵搞車震「我會負責」　已婚金牌長跑好手遭判9月

台8線馬鞍壩百公斤巨石崩落　砸中轎車2男命大輕傷

叭一聲就不爽！黑衣男囂張撂人「衝進派出所」　警面前動粗直接G了

他33歲年收63萬…遭10年女友嫌沒前途要分手！再補刀：你沒富爸爸

高手在民間！U12球僮吳緯晟美術班考進高苑木棒　畫出王柏融

中職／全壘打王7月只有1轟　朱育賢：堅持不要輕易改變

天兵家長問 「壽山動物園有恐龍嗎？」　他神回覆千人笑瘋：是國寶

不斷更新／富邦開局連4安搶2分　1局富邦2：1桃猿

郭修彧連續感冒一個月「天天只睡4小時」　方泂鑌送暖！

JR紀言愷生女首露面！　曝女兒小名「晴晴」由來超有愛

崩潰！台南點「鱔魚麵+排骨飯+味噌湯」全甜的　在地人曝真相...他1招解決

宣布組黨隔日　柯文哲秀英文與國際學生對談

展覽設置「測鬼機」亮紅燈表示有⋯　5位藝術家帶你看「不知道的台灣」

社會熱門新聞

影城散場男不離開　工讀生：他沒..

知名酒店女公關爛醉　業務男撿屍

買免稅菸回台　正妹一個舉動挨罰..

4男性侵1女火焚棄屍　冥王判死..

嘉義水上驚傳民眾溺斃家中水塔

剎不住直撞前車！他一看嚇傻　竟..

快訊／國道3號車禍！女遭甩飛趴..

新竹騎士擦撞火車　臉粉碎性骨折..

保時捷「螃蟹夾墜毀」　維修費出..

監視器畫面曝！3歲童開學首日溜..

保四女警官跑3千昏厥　送醫搶救..

龜速被拍罰3000　駕駛批搶錢

殺警案更審　曾威豪夫婦否認犯罪

保四女警官跑步昏倒　昏迷指數3

更多熱門

相關新聞

影／味全四年來首度配息0.8元　營運轉好填息路穩健前行

飲料大廠味全公司今年配發每股0.8元現金股利，今（30）日為除息首日，開盤參考價為29.85元，終場以30.05元小紅作收；法人表示，味全近年減債改善財務有成，加上兩岸營運表現持續成長，填息之路可望穩健前行。

影／蘋果西打母公司放無薪假？製造商大飲駁斥是假消息

高雄銀總經理人事　獨董有意見

獨身貴族欠薪撤櫃　內部道歉信曝

發臭水果製飲料！她揭手搖飲店黑暗面

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

華山想拍全家福「巧遇女神」自願當攝影師

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

養貓5年才敢帶回　爺1句話感動她

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

更多

最夯影音

更多

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面