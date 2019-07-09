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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

爛掉水果「去味」製飲料！她曝手搖飲店超黑心製作　連店員都不敢喝

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▲爛掉的水果仍然用來榨汁。（圖／翻攝自《新浪視頻》）

▲爛掉的水果仍然用來榨汁。（圖／翻攝自《新浪視頻》）

大陸中心／綜合報導

炎炎夏日不少人會在手搖飲店買一杯飲料來喝，但你確定知道裡面的東西什麼嗎？大陸一名女記者臥底到一家知名連鎖手搖飲店「甘茶度」，想要了解一杯飲料的製作過程，沒想到卻發現飲料店背後藏著諸多噁心的秘密。

據《新浪財經》報導，女記者到知名連鎖店「甘茶度」臥底後，發現店內製作手搖飲的工具用完直接丟到水槽與抹布放在一起；店員的手抓完垃圾後直接在圍裙上擦一擦，不做任何的清洗又徒手抓水果，甚至使用已經完全臭掉的水果。

在記者提出質疑後，只聽到店員小聲警告要她別洩露出去，還說「上面讓我們別浪費！」不只如此，店員把爛掉的芒果、發黑出水的香蕉、變質的奇異果全都放到冰箱「去臭味」，然後再與好的水果混合，最後榨成一杯杯販賣出去的果汁。

▲爛掉的水果仍然用來榨汁。（圖／翻攝自《新浪視頻》）

▲發黑出水的香蕉已經榨完汁了。（圖／翻攝自《新浪視頻》）

有些店員良心過意不去，想要給小孩用品質比較好的水果，卻被店長直接換掉，只能用好幾天以前的水果。女記者還發現只要沒有賣完的水果就會放到隔天繼續賣，一些價格高的水果甚至會在冰箱存放多日；所謂的「純果汁」都是加過水的，甚至還把清洗榨汁機的水加進果汁內。其中有一位女店員透露，「我以前可喜歡喝奶茶了，（現在）白給都不喝了！」

▲爛掉的水果仍然用來榨汁。（圖／翻攝自《新浪視頻》）

▲杯子裝著切好的水果並放置到隔天再使用。（圖／翻攝自《新浪視頻》）

消息曝光後，監管部門隨即展開調查並表示有3個大問題，一是公司的健康證過期了；二是原材料索證索票，制度落實不到位；三就是榨汁機的消毒紀錄。查核人員還透露，相關分店已經停業，但這個飲料品牌旗下還有許多副品牌，在大陸就有至少6千多家加盟商。

影片連結：

finance.sina.cn/consume/bgt/2019-07-05/detail-ihytcitk9818908.d.html

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關鍵字：手搖飲,爛水果,變質,冰箱,連鎖

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