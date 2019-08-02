拐少女上摩鐵搞車震「我會負責」　已婚金牌長跑好手遭判9月

▲王姓男子去年擔任桃園市某國中代課老師，卻兩度誘拐女學生上摩鐵搞車震。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

曾贏得國內大專田徑比賽金牌長跑好手的已婚王姓男子，去年擔任桃園市某國中代課老師，認識未滿16歲少女，透過社群軟體Instagram互動成師生戀，王男兩度誘拐少女上摩鐵、搞車震共2次性侵，案經檢方依妨害性自主起訴後，地院審理判決共2罪，各處有期徒刑5月，合併執行9月、緩刑3年，應向檢察官指定之政府機關等公益團體機構提供90小時義務勞務、參加4場法治教育，本案還可上訴。

檢警調查，30歲的王姓已婚男子，曾在桃園市某國中擔任代課老師，去年5、6月間因代課關係認識未滿16歲之少女，雙方互動良好，後來透過社群軟體Instagram進而熟識，王男隱瞞已婚身分邀約少女外出遊玩，少女疑被愛情憧憬沖昏頭欣然赴約。

去年5月26日王男開車載少女出遊，結果竟然載到摩鐵性侵得逞，6月某日，王男食髓知味再度邀女學生出遊，結果卻將車停在停車場，王男爬到後座與少女搞車震，事後王男以「我會負責」安撫少女，事發半年後，少女察覺王男藉故搞失蹤，說會負責但都沒有實際動作，後來查出王男根本已婚身分憤而提告妨害性自主。

被害少女向檢警提出醫院驗傷診斷書、摩鐵房間平面圖與社群軟體Instagram對話紀錄截圖控告王男；王男坦承犯行，但辯稱與少女是兩情相悅發生親密關係，檢方偵結依妨害性自主提起公訴。

桃園地院審理期間，王男坦承犯行，並私下承諾賠償被害少女50萬元；地院審理後判決，王男對於14歲以上未滿16歲女子為性交共貳罪，各處有期徒刑5月，合併應執行有期徒刑9月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，應向檢察官指定之政府機關或符合公益機構或團體，提供90小時義務勞務，參加法治教育4場次，本案還可上訴。

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