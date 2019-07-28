前任「午休車震」示威現任　結局逆轉！她掰了現任復合前任　

▲家家控告周男，趁著她在車上午睡的時候對她性侵，事後又翻供。（圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名女子控告前男友周男2019年2月某日，趁著午間休息期間，在車上對她車震性侵得逞。不過，被害女事後卻大翻供表示，周男並沒有對她性侵，之所以提告，是應當時的男友要求的，後來自己還拿掉當時男友的小孩，才順利和周男復合。檢方認為，由於沒有其他證據證明周男友性侵，且被害人的證詞前後不一，因此認定周男罪嫌不足，做出不處分。

據調查，33歲的周男(化名)與家家(化名)曾是男女朋友關係，不過家家控告周男於2019年2月間，趁著她在車上午睡的時候，對她性侵，雖然家家明確表示「不要」，但周男仍在車上對她性侵得逞。不過，周男否認犯行，他辯稱，家家當時並未反抗，是合意的。

只是，家家事後又翻供，她證稱周男沒有對她性侵，自己更不想對周男提告。她強調，因為當時另有其他男朋友，且已懷孕了，是周男打電話向當時的男朋友示威，說兩人有發生性行為，但事實上他們並沒有發生，當時周男只是在車上親她，她就跳下車，後面並沒有發生其它的事情，只不過，當時的男友要求她控告周男，對方的父親還陪她去婦幼隊提告。

家家再向檢方表示，自己已經跟當時那位男友分手，也將他的孩子拿掉，現在與周男也復合。檢察官認為，家家的證詞，足以認定周男並無性侵她，依「罪證有疑，利於被告」原則，應認周男罪嫌不足，予以不起訴處分。

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