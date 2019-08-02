善化警交通大執法　取締闖紅燈等違規57件

▲台南市善化分局8月1日開始加強交通大執法，以取締「闖紅燈」違規為主，專案執行當天共取締57件。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市因駕駛人民眾不遵守號誌管制，經常造成重大傷亡事故及無數家庭破碎，為有效防制交通事故發生，善化分局運用「肇事斑點圖」、「交通執法熱點分布圖」等大數據資料，進行交通大執法，8月1日開始加強執法，以取締「闖紅燈」違規為主，專案執行當天共取締57件。

善化分局分析出善化區、安定區、大內區、新市區易發生「闖紅燈」肇事路口及其時段，並透過交通稽查、交通崗及巡邏守望等勤務作為，並於8月1日開始加強執法，重點以取締「闖紅燈」違規為主，專案執行當天共取締57件。

善化警方並製作宣導影片，利用Line群組及臉書社群網路宣導，務使民眾瞭解係為有效防制事故而執法，強化民眾交通安全及防禦駕駛之觀念，藉由多管齊下達降低事故發生之目標；另外提醒各位市民朋友，交通違規如不聽制止或拒絕停車接受稽查而逃逸，可處10000元以上、30000元以下罰鍰，請務必配合警方執法。

善化警分局長方國璽呼籲指出，警察交通執法是期盼降低市民因事故而造生命財產損失，取締僅是手段，不是目的，請市民朋友和警察一起努力，創造一個安全、順暢的用路環境，希望藉由數據分析、提高執法密度等方式，降低民眾交通違規僥倖心態，杜絕事故發生。