快訊／貨車司機「踩煞不停」　怕波及無辜自撞電桿1人夾困

記者陳以昇／新北報導

新北市五股區一部3.5噸貨車，疑似在下坡路段煞車失靈，擔心波及其他車輛，自撞路旁電線桿，造成一人胸口撞傷，副駕雙腳被夾住受困車內，另一部自小客車女駕駛閃避不及追撞貨車後斗，直說「嚇死人！」警消獲報趕至現場，將受困副駕救出送醫救治，幸好沒有更大傷亡，整起車禍也造成後方車流回堵。

▲紙器老闆載員工送貨，疑踩不到煞車又怕波及無辜，自撞路邊電線桿，員工受困車內 。（圖／記者陳以昇攝，下同）

31日中午12時許，50多歲的紙器公司老闆開著一部3.5噸貨車，載著員工從淡水工廠出貨，要送到五股，在行經新北市五股區孝義路時，疑似下坡路段踩不到煞車，老闆擔心波及其他車輛，緊急將方向盤往右轉，車頭直撞路旁電線桿，這時一名40多歲的女駕駛開自小客車閃避不及追撞貨車後斗。

警消獲報趕抵現場，老闆僅胸口受挫自行走下車，女駕駛則受到驚嚇「嚇死了，貨車不知道哪裡衝出來」，但坐在貨車副駕駛座的員工，則被潰縮的車頭夾住雙腳受困車內，警消利用破壞器材將他救出後送醫，幸好整起意外未釀更大傷亡，但孝義路車流也造成回堵，詳細肇事原因待警方調查。

▼警消利用破壞器材救人 。（圖／記者陳以昇攝）

▼女駕駛閃避不及追撞，幸無受傷 。（圖／記者陳以昇攝）