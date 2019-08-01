基隆交警「滾輪」父女檔！警父任職27年退休...甜美女兒請調傳承

▲ 基隆交警「滾輪」父女檔！警父陳文良任職27年退休，女兒陳瑋庭請調傳承。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局交通隊員警陳文良，平時負責協助民眾進行交通事故處理，手持著滾輪測量，在事故現場繪圖，並拍照記錄保存現場，從警27年即將退休，更巧合的是，他女兒畢業剛滿3年，決定繼承父親的衣缽，請調到交通隊投入事故處理工作，準備接下爸爸手中的滾輪，繼續為民眾服務。

交通隊副隊長吳誌權表示，員警陳文良從警27年，女兒陳瑋庭從小耳濡目染，深知父親從事警察工作辛苦，仍立志從警，高中畢業即報考警察專科學校，並順利畢業通過特考分發至基隆市警察局，並於去年調至交通隊服務，繼承父親衣缽，傳為警界的佳話。

▲ 陳瑋庭請調基隆交警傳承警父衣缽。

從警3年的陳瑋庭說，她小時侯看著父親早出晚歸的背影，覺得很辛苦，偶爾還要加班、深夜出勤，覺得辛苦不捨，現在從事警職後，漸漸體諒父親以前的辛勞，也因為這樣的原因，她和父親的感情也變得更加緊密，既是父親也是學長，父女兩人能在同一單位服務，可說是相當難得。

即將退休的陳文良說，27年的警察生涯即將謝幕，擔任警察工作時，時常在工作與家庭之間取捨，最後總是選擇工作，然而事有始終，現在看到女兒也能認同自己的工作，並傳承警察工作經驗給她，繼續為社會大眾服務，心中也充滿感動。