邱顯智：時代力量支持本土政權延續、不認同柯文哲兩岸一家親

記者蔡文鈴／台北報導

時代力量立委林昶佐1日下午1點宣布退黨，隨後黨主席邱顯智2點開記者會表示全力慰留林昶佐。而對於林昶佐表示支持總統蔡英文連任，是否跟黨決策方向相佐，邱顯智解釋「時代力量支持本土政權延續，不認同柯文哲兩案一家親。」

邱顯智表示，對於林昶佐宣布退黨，非常難過，雙方一起並肩作戰五年了，會盡最大的努力去挽留他。

▲黨主席邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）



而林昶稍早在聲明中表示，支持蔡英文連任，未來時力是否表態支持？邱顯智表示，決策會上決議要支持本土政權的延續，因此黨的立場跟林昶佐並沒有太大的差異。

▲林昶佐退黨。（圖／記者呂佳賢攝）



另外，台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，未來是否有合作可能，邱顯智表示，時代力量完全不認同柯文哲兩案一家親的立場，「我們不會支持的。」

近日，時代力量黨內多事，邱顯智表示，時代力量承載很多期待，之後會盡最大努力穩住政權，因為這是一個年輕的黨，雖然沒有穩定的制度，但希望大家可以一起來努力。

▲柯文哲說明籌組黨台灣民眾黨。（圖／記者李毓康攝）

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